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Заморожені активи РФ: Кубраков розповів, коли Україна зможе отримати гроші

11 березня, 2024 понедiлок
10:26
Економіка Олександр Кубраков

Відсотки від заморожених російських активів Україна може отримати цього року, але реальніше - вже наступного. Ця тема активно обговорюється на Заході

Про це віцепрем'єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

"Є позиція США, є позиція ЄС - вони трохи відрізняються. Але точно можна сказати, що в цьому році рішення щодо використання заморожених російських активів будуть прийняті на рівні відповідного законодавства країн-партнерів. Це вже ми бачимо, що це відбувається", - зазначив міністр.

За його словами, ці кошти в кращому випадку хоча б частково Україна може використовувати в кінці цього року, але реалістично - це вже наступний рік.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала  конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
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