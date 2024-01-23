"Не повинні вирішувати самостійно": Бельгія очікує колективного рішення Заходу щодо конфіскації активів РФ

Про це пише Bloomberg.

За словами бельгійського посла у США, його країна думає про це, "як і багато людей у ​​Вашингтоні та інших країнах".

Водночас думка Бельгії має велике значення, адже дві третини заморожених активів зберігаються в брюссельському розрахунковому гіганті Euroclear.

Зазначається, що цього тижня у столиці США комітет із закордонних справ сенату збирається проголосувати за законопроєкт, який дозволить президенту Джо Байдену конфіскувати активи та використовувати їх для допомоги у фінансуванні відновлення України.

Представники адміністрації Байдена активно спілкуються з європейськими колегами щодо питання про те, чи повинні країни Великої семи конфіскувати активи безпосередньо, а не просто залишати їх замороженими або. Водночас у Bloomberg наголошують, що побоювання досі залишаються.

Дискусії в ЄС наразі зосереджені на запровадженні податку на непередбачені прибутки, отримані від заморожених активів центробанків.

"Хтось повинен сплатити всі збитки, завдані Україні, і очевидна відповідальність за це лежить на Росії", - заявив Режибо журналістам.

При цьому він зазначив, що можна зіткнутися із ризиком розколу світової фінансової системи на дві різні частини. Одна буде заходом, а решта - іншою стороною.

"Чи це матиме довгострокові наслідки для фінансової структури світу? Ви можете побачити аргументи з обох сторін. Зараз це дискусія, що триває", - сказав посол.

Він прокоментував факт того, що більшість активів перебуває у Бельгії та зазначив, що країна "розуміє, що на ній лежить особлива відповідальність", але він вважає, що у цьому питанні Бельгія "не має розв'язувати це питання самостійно".