"Не повинні вирішувати самостійно": Бельгія очікує колективного рішення Заходу щодо конфіскації активів РФ
Посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear
Про це пише Bloomberg.
За словами бельгійського посла у США, його країна думає про це, "як і багато людей у Вашингтоні та інших країнах".
Водночас думка Бельгії має велике значення, адже дві третини заморожених активів зберігаються в брюссельському розрахунковому гіганті Euroclear.
Зазначається, що цього тижня у столиці США комітет із закордонних справ сенату збирається проголосувати за законопроєкт, який дозволить президенту Джо Байдену конфіскувати активи та використовувати їх для допомоги у фінансуванні відновлення України.
Представники адміністрації Байдена активно спілкуються з європейськими колегами щодо питання про те, чи повинні країни Великої семи конфіскувати активи безпосередньо, а не просто залишати їх замороженими або. Водночас у Bloomberg наголошують, що побоювання досі залишаються.
Дискусії в ЄС наразі зосереджені на запровадженні податку на непередбачені прибутки, отримані від заморожених активів центробанків.
"Хтось повинен сплатити всі збитки, завдані Україні, і очевидна відповідальність за це лежить на Росії", - заявив Режибо журналістам.
При цьому він зазначив, що можна зіткнутися із ризиком розколу світової фінансової системи на дві різні частини. Одна буде заходом, а решта - іншою стороною.
"Чи це матиме довгострокові наслідки для фінансової структури світу? Ви можете побачити аргументи з обох сторін. Зараз це дискусія, що триває", - сказав посол.
Він прокоментував факт того, що більшість активів перебуває у Бельгії та зазначив, що країна "розуміє, що на ній лежить особлива відповідальність", але він вважає, що у цьому питанні Бельгія "не має розв'язувати це питання самостійно".
- 30 листопада у сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.
- Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.
- Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.
- 22 січня стало відомо, що очільники МЗС країн ЄС наближаються до розв'язання питання щодо способів використання заморожених російських активів.
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