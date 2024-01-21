У Росії заявили, що Захід може втратити щонайменше 288 мільярдів доларів у разі арешту активів РФ

Про це повідомляє російське видання РИА Новости.

Згідно з останніми даними, обсяг прямих інвестицій Європейського союзу, Великої сімки, Австралії та Швейцарії в російську економіку на кінець 2022 року становив 288 мільярдів доларів.

На ЄС припадає 223,3 мільярда доларів активів, з них 98,3 мільярда належать Кіпру, 50,1 - Нідерландам, а 17,3 - Німеччині.

До п'ятірки найбільших європейських інвесторів у російську економіку також входять Франція (16,6 мільярда доларів) та Італія (12,9 мільярда доларів). На решту країн припадає ще 28,1 мільярда доларів.

Найбільшим інвестором у російську економіку серед держав Великої сімки була Британія - на кінець 2021 року її активи в Росії сягали приблизно 18,9 мільярда доларів. США на кінець 2022 року мали активів на 9,6 мільярда доларів, Японія - на 4,6 мільярда доларів, а Канада - на 2,9 мільярда доларів.

У виданні зазначили, що західні політики неодноразово закликали розробити пропозиції щодо використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України.

Заступник очільника МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що в разі якщо дійде до реалізації цієї ідеї, Москва не відкидає дзеркальних заходів у відповідь.