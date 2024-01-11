Адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні

Про це повідомляє Bloomberg.

У меморандумі ради національної безпеки Комітету Сенату з міжнародних відносин (NSC) йдеться, що законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України.

Зазначається, що Білий дім хоче узгодити цей крок із союзниками з "Великої сімки" (G7), зокрема в Європі, де зберігається близько 200 млрд доларів заморожених активів РФ.

"Разом з нашими партнерами з G-7 ми вивчаємо всі варіанти, які відповідають нашим відповідним правовим системам і міжнародному праву, щоб допомогти Україні отримати компенсацію від Росії", - йдеться в заяві Держдепу США.

Авторами "закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" є конгресмени Джим Ріш та Шелдон Вайтхаус.

"У Сенаті існує широка двопартійна згода з цього приводу. Після року переговорів комітету настав час розглянути це законодавство", - сказав Ріш.

Стверджується, що демократи і республіканці в комітеті розходяться в двох ключових частинах законопроєкт. Запропонований закон вимагає від Байдена координації з G-7 для арешту активів, але не потребує їх схвалення, що, може дозволити США вжити заходів в односторонньому порядку.

Він також містить формулювання, спрямовані на те, щоб Росія не оскаржила конфіскацію в судах Сполучених Штатів, які можуть бути потенційно вразливими для конституційних викликів.

Згідно з записками, з якими ознайомилися ЗМІ, Білий дім спочатку неоднозначно поставився до введення вимоги G-7, але згодом наголосив на необхідності діяти разом із союзниками.

"Така вимога підвищить ймовірність того, що Європа (де розташована переважна більшість активів) захоче піти на цей крок, враховуючи їхнє занепокоєння, що вжиття таких дій у контексті РФ може збільшити ймовірність того, що ми конфіскуємо активи в інших країнах", – йдеться в одному із звітів NSC.