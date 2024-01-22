"Угода наближається": Боррель про рішення ЄС щодо конфіскації заморожених російських активів
Очільники МЗС країн ЄС наближаються до розв'язання питання щодо способів використання заморожених російських активів
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Укрінформ.
"Щодо заблокованих російських активів. Ми можемо говорити, що маємо політичну згоду завершити цю роботу на основі пропозицій, які ми представили у грудні, із фокусом уваги на нарахуваннях. На цей час йдеться про нарахування, про відсотковий прибуток, і я переконаний, що це буде завершено невдовзі", - сказав Боррель у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ.
Він також додав, що дискусії будуть продовжені на рівні послів, але "угода наближається".
"Дуже потужний поштовх для цих рішень має бути зроблений до наступного засідання Ради міністрів із закордонних справ", - наголосив Боррель.
- 30 листопада у сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів.
- Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.
- 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.
- У Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше 288 мільярдів доларів, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.17
- EUR Купівля 40.88Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе