"Угода наближається": Боррель про рішення ЄС щодо конфіскації заморожених російських активів

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Укрінформ.

"Щодо заблокованих російських активів. Ми можемо говорити, що маємо політичну згоду завершити цю роботу на основі пропозицій, які ми представили у грудні, із фокусом уваги на нарахуваннях. На цей час йдеться про нарахування, про відсотковий прибуток, і я переконаний, що це буде завершено невдовзі", - сказав Боррель у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

Він також додав, що дискусії будуть продовжені на рівні послів, але "угода наближається".

"Дуже потужний поштовх для цих рішень має бути зроблений до наступного засідання Ради міністрів із закордонних справ", - наголосив Боррель.