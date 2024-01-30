Комітет ПАРЄ схвалив проєкт резолюції щодо передачі заморожених активів РФ на користь України

Про це йдеться на сайті ПАРЄ.

У документі зазначено, що Росія повинна надати "повну компенсацію за шкоду, завдану її міжнародно-протиправними діями, включаючи руйнування інфраструктури, загибель людей, економічні труднощі та інші негативні наслідки".

Комітет пропонує створити під егідою Ради Європи "міжнародний компенсаційний механізм", який сприятиме заснуванню міжнародного трастового фонду. До нього передали б російські активи, якими розпоряджаються країни-учасниці РЄ та інші держави.

Водночас у проєкті резолюції йдеться про створення "неупередженої та ефективної" міжнародної претензійної комісії, яка розглядала б позови України та інших суб’єктів, що постраждали від агресії, та діяла відповідно до визнаних судових норм.

Комітет з політичних питань ПАРЄ закликав держави-членів Ради Європи, які мають у своєму розпорядженні заморожені активи РФ, активно співпрацювати, аби передати їх відповідному механізму за підтримки ЄС, США та країн G7.

"Згідно з міжнародним правом, держави мають повноваження вживати контрзаходи проти держави, яка серйозно порушила міжнародне право. Зараз настав час для держав-членів Ради Європи перейти від санкцій до контрзаходів", – заявили в комітеті.

Також у ПАРЄ нагадали, що станом на червень 2023 року зафіксовані збитки, які завдала РФ українській економіці та інфраструктурі, становили $416 млрд.

Надалі резолюцію розгляне Парламентська асамблея Ради Європи, до якої входять парламентарії 46 країн.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада у сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у РФ підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

22 січня стало відомо, що очільники МЗС країн ЄС наближаються до розв'язання питання щодо способів використання заморожених активів РФ.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.