У 2023 році прибутки від заморожених в ЄС активів РФ склали 4,4 млрд євро: їх хочуть передавати Україні

Про це йдеться у звіті Euroclear, пише "Німецька хвиля".

У європейському депозитарії Euroclear зберігається 191 млрд із 260 млрд євро закордонних активів Росії, заморожених після вторгнення в Україну. Доходи за 2023 рік у вигляді відсотків склали 4,4 млрд євро. Вони утворилися через зобов'язання депозитарію інвестувати Euroclear.

Euroclear наголосив у звіті, що "орієнтований на мінімізацію потенційних юридичних та операційних ризиків, які можуть виникнути для нього та його клієнтів у результаті реалізації будь-яких пропозицій Європейської Комісії".

Наприкінці січня посли країн Євросоюзу дали принципову згоду на план Єврокомісії використати доходи від заморожених активів РФ для відновлення України. Згідно з попередньо схваленим планом, прибуток перераховуватиметься до спеціального фонду і зберігатиметься там, доки країни ЄС не погодяться одноголосно направити їх на допомогу Україні.

Але остаточного рішення та плану Єврокомісії немає. Узгодити всередині ЄС конкретний механізм дуже складно через юридичні питання, що виникають. Крім того, в Брюсселі побоюються, що це може викликати фінансову нестабільність і заходи у відповідь з боку РФ.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада у сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

22 січня стало відомо, що очільники МЗС країн ЄС наближаються до розв'язання питання щодо способів використання заморожених активів РФ.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет Сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їхню передачу новому фонду для відновлення України.