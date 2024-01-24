Комітет сенату США підтримав законопроєкт, який дозволить конфіскувати активи РФ на користь України
У середу, 24 січня, комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні
Про це повідомляє Reuters.
Комітет сенату з міжнародних відносин підтримав 20 голосами "закон про відновлення економічного процвітання і можливостей для українців".
Зазначається, що в разі ухвалення закону сенатом та палатою представників у повному складі та його підписання президентом США Джо Байденом, він би дозволив Вашингтону вперше в історії конфіскувати активи центрального банку країни, з якою Штати не ведуть війну.
У матеріалі Reuters йдеться, що голова комітету Демократичної партії з міжнародних відносин сенатор Бен Кардін був оптимістичним, що законопроєкт стане законом, зазначивши, що він користується широкою підтримкою і демократами, і республіканцями у сенаті та палаті представників, а також з боку адміністрації Байдена.
Комітет у закордонних справах палати представників водночас ухвалив аналогічний законопроєкт, який також має переважну підтримку представників обох партій.
- Законопроєкт про конфіскацію та передачу Україні активів РФ у сенаті США зареєстрували в середині червня.
- 30 листопада у сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів.
- 12 грудня стало відомо, що Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.
- 11 січня адміністрація Байдена підтримала законодавство, що дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.
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