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Посли ЄС погодили використання для України надприбутків, пов'язаних із замороженими активами РФ

29 січня, 2024 понедiлок
22:16
Світ Україна ЄС

Посли країн Євросоюзу погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховуватись відсотки від заморожених активів РФ

Про це у соцмережі Х (Twitter)  повідомив брюсельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк та бельгійське головування в Раді ЄС.

Зокрема Юзвяк написав: "Сьогодні (29 січня - ред.) ввечері посли ЄС нарешті дали зелене світло першому кроку - відклавши доходи від замороженим російських активів на окремий рахунок".

За його словами, наступним кроком має стати "фактичне надсилання готівки до України".

Пізніше бельгійське головування опублікувало допис стосовно рішення.

"Посли ЄС щойно погодили принципову позицію щодо використання надприбутків, пов’язаних із нерухомими активами для підтримки реконструкції України".

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада у сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

22 січня стало відомо, що очільники МЗС країн ЄС наближаються до розв'язання питання щодо способів використання заморожених активів РФ.

Пізніше посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

22 січня очільники МЗС країн Євросоюзу просунулися у реалізації планів щодо запровадження податку на непередбачений прибуток від заморожених російських активів, проте про їхню конфіскацію тоді ще не йшлося. 

Теги:
Україна
Росія
ЄС
Бельгія
санкції проти Росії
Війна з Росією
Економіка
санкції ЄС проти Росії
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