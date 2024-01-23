У ЄС просунулися у питанні запровадження податку на заморожені російські активи, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що міністри закордонних справ ЄС дали своє політичне благословення на запровадження податку 22 січня. Пізніше цього тижня питання обговорюватимуть посли країн Євросоюзу.

За даними Bloomberg, союзники України загалом згодні з тим, що РФ має заплатити за шкоду, заподіяну війною. ЄС, країни "Великої сімки" та Австралія заморозили близько 260 млрд євро в активах центрального банку Росії у формі цінних паперів та грошових коштів, причому понад дві третини цієї суми перебуває в ЄС. Більшість активів у ЄС містяться у кліринговому центрі Euroclear, де минулого року вони принесли дохід у 3 млрд євро.

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив журналістам, що під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС було досягнуто прогресу щодо податку на непередбачувані прибутки, і дискусії триватимуть.

Крім того, група країн, включаючи Німеччину, чітко дали зрозуміти, що вони виступають проти конфіскації російських активів через юридичні проблеми.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада у сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

22 січня стало відомо, що очільники МЗС країн ЄС наближаються до розв'язання питання щодо способів використання заморожених активів РФ.

Пізніше посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.