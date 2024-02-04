G-7 та ЄС розглядають можливість використання $250 млрд заморожених активів РФ для відновлення України, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Згідно з пропозицією, заморожені активи РФ могли б бути використані як застава для сприяння відновленню зруйнованої війною країни. Союзники України вважають, що будь-яке врегулювання конфлікту відповідно до міжнародного права покладе на Росію відповідальність за завдану шкоду.

Однак, за інформацією джерел, якщо Росія відмовиться, можна буде претендувати на заморожені активи.

За словами джерел, які говорили на умовах анонімності, наразі обговорення відбувається на технічному рівні, тобто політичне рішення ще не ухвалене.

У виданні зазначили, що план може передбачати створення спеціальної компанії, яка випускатиме облігації з нульовою купонною ставкою, забезпечені заставою, що підлягає достроковому погашенню. Буде створена ієрархія застави, в якій будуть використовуватися активи Euroclear, а також банків.

Дискусії зосереджені на довгострокових потребах Києва і відокремлені від прагнення підтримати українську економіку в короткостроковій перспективі.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада у сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

22 січня стало відомо, що очільники МЗС країн ЄС наближаються до розв'язання питання щодо способів використання заморожених активів РФ.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет Сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їхню передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році склав 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.