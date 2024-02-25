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Прем'єр Британії: Захід має бути сміливішим щодо конфіскації російських активів

25 лютого, 2024 неділя
08:58
Світ Ріші Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Про це пише Reuters.

"Ми повинні бути сміливішими, завдаючи ударів по російській військовій економіці. І ми повинні бути сміливішими, блокуючи сотні мільярдів заморожених російських активів", - сказав Сунак.

Він також закликав США продовжувати надавати фінансову та військову підтримку Україні.

"Ми ніколи не повинні недооцінювати те, що Америка зробила для України та для євроатлантичної безпеки. Я закликаю їх продовжувати цю підтримку, і я впевнений, що вони це зроблять", - зазначив британський прем'єр.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала  конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їхню передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Теги:
Росія
Війна з Росією
Велика Британiя
Економіка
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