Ексміністр енергетики Плачков пояснив, чому ворог намагається завдавати ударів по енергооб'єктах на заході України
Іван Плачков, колишній міністр палива та енергетики України, голова Ради Спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї, зазначив, що ворог, спрямовуючи удари на західну Україну, намагається пошкодити розподільчі підстанції, які передають електроенергію до центральних регіонів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ми отримуємо 2.1 ГВт електроенергії з Європи. Ця електроенергія перетинає кордони по лініях електропередач. Є опорні підстанції, біля яких розташовані перерозподільчі пристрої. Тому ворог намагається зруйнувати як останню генерацію на заході нашої країни, так і вражати ці розподільчі підстанції, щоб не було можливості передавати електроенергію з західної України у центральні регіони нашої країни", - пояснив колишній міністр палива та енергетики України.
За його словами, у центральних регіонах України електроенергія у дефіцитному стані. Зміївська ТЕС, Ладижинська ТЕС, Трипільська ТЕС та Київська ГЕС – цієї генерації недостатньо. Особливо столиця та Київська область щодо генерації – дефіцитні, тому отримуємо електроенергію з заходу України.
"Ворог продовжує намагання, аби досягнути тотального блекауту. А єдиний дієвий фактор нашого захисту – ППО, посилення якої ми бачимо останнім часом. Наша енергетика отримала удари внаслідок нещодавньої масованої атаки, але не такі, які б могли погасити енергосистему", - зауважив Іван Плачков.
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