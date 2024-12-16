Ексміністр енергетики Плачков пояснив, чому ворог намагається завдавати ударів по енергооб'єктах на заході України

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми отримуємо 2.1 ГВт електроенергії з Європи. Ця електроенергія перетинає кордони по лініях електропередач. Є опорні підстанції, біля яких розташовані перерозподільчі пристрої. Тому ворог намагається зруйнувати як останню генерацію на заході нашої країни, так і вражати ці розподільчі підстанції, щоб не було можливості передавати електроенергію з західної України у центральні регіони нашої країни", - пояснив колишній міністр палива та енергетики України.

За його словами, у центральних регіонах України електроенергія у дефіцитному стані. Зміївська ТЕС, Ладижинська ТЕС, Трипільська ТЕС та Київська ГЕС – цієї генерації недостатньо. Особливо столиця та Київська область щодо генерації – дефіцитні, тому отримуємо електроенергію з заходу України.

"Ворог продовжує намагання, аби досягнути тотального блекауту. А єдиний дієвий фактор нашого захисту – ППО, посилення якої ми бачимо останнім часом. Наша енергетика отримала удари внаслідок нещодавньої масованої атаки, але не такі, які б могли погасити енергосистему", - зауважив Іван Плачков.