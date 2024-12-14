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Утретє менш ніж за місяць три українські АЕС знижували потужність під час масштабних атак, - МАГАТЕ

Ольга Бабишена
14 грудня, 2024 субота
00:42
Війна з Росією МАГАТЕ

Три українські АЕС у п'ятницю, 13 грудня, знижували виробництво електроенергії після нових масштабних атак на енергетичну інфраструктуру Україну

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Про це йдеться у заяві МАГАТЕ. 

За словами генерального директора МАГАТЕ Гроссі, втретє менш ніж за місяць кілька блоків Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської атомних електростанцій знижували потужність під час повітряної атаки. 

Він розповів, що одна з моніторингових команд МАГАТЕ, яка перебувала на одній з АЕС повідомила, що на середній відстані було чути вибух. Водночас команда, на Південноукраїнській АЕС була поінформована про те, що на відстані приблизно 300 метрів від майданчика були помічені військові об'єкти, які пролітали в повітрі.

"Наші команди, розгорнуті в Україні, стали свідками того, як зростаюча нестабільність енергетичної інфраструктури України в результаті частих військових атак в останні місяці впливає на здатність безпечно експлуатувати атомні електростанції країни", - зазначив Гроссі.

Він додав, що  відповідно до інструкцій оператора національної енергосистеми п'ять з дев'яти енергоблоків діючих в Україні АЕС знижували потужність, один з них відключали від мережі. Два інші енергоблоки і до цього працювали на зменшених потужностях через атаку у листопаді. 

"Повідомлень про пряме пошкодження АЕС внаслідок сьогоднішніх атак та перебоїв в роботі електромережі не надходило. Хоча не було повідомлень про відключення будь-яких додаткових ліній електропередач, деякі лінії залишаються відключеними після попередніх атак 28 листопада", - йдеться у повідомленні. 

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Теги:
Новини
Україна
Росія
МАГАТЕ
Енергетика
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