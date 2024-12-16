Українська ППО за ніч збила 27 російських дронів

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, з 01:00 16 грудня ворог атакував Україну 49 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів з районів Брянська та Орла у РФ.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 27 "шахедів" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Через активну протидію Сил оборони 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Три БПЛА – в повітрі", – додали в Повітряних силах.