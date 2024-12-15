РФ запустила по Україні "шахеди": ситуація ввечері 15 грудня
Російська окупаційна армія ввечері 15 грудня запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed
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Про це повідомляють Повітряні сили.
О 21:41 російський безпілотник перебував у Сумській області - він рухався у бік Чернігівщини.
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