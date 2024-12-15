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На французьку Майотту обрушився найсильніший за століття шторм: 11 людей загинули

Марія Науменко
15 грудня, 2024 неділя
17:30
Світ французький архіпелаг

У неділю, 15 грудня, на Майотту, французький архіпелаг в Індійському океані на північ від Мадагаскару, обрушився найпотужніший шторм за останні майже сто років, унаслідок чого щонайменше 11 людей загинули

Зміст

Про це інформує Reuters.

За інформацією Meteo-France, шторм Чідо пронісся над Майоттою вночі, принісши вітер зі швидкістю понад 200 км/год  і пошкодивши житлові будинки, урядові будівлі і лікарню. За оцінками синоптиків, це був найсильніший шторм за майже 100 років.

Шторм завдав серйозних руйнувань, пошкодивши житлові будинки, урядові установи та лікарню.

Як зазначили у міністерстві внутрішніх справ Франції, точну кількість загиблих визначити важко через традиції поховання в мусульманській культурі, де померлих ховають протягом 24 годин.

Крім того, унаслідок циклону виникли серйозні проблеми з доступом до їжі, води та санітарії. 

Довідково: Майотта, що розташована майже за 8000 км від Парижа, є одним із найбідніших регіонів Франції і протягом десятиліть стикається з проблемами, пов’язаними з бандитизмом і соціальними заворушеннями. Напруженість на острові значно зросла на початку року через дефіцит води.

  • У суботу, 7 грудня, Велику Британію та Ірландію накрив шторм Дарраг, який приніс із собою сильний вітер і зливи. У результаті негоди одна людина загинула, а сотні тисяч людей залишилися без електрики.

 

Теги:
Новини
Франція
негода
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