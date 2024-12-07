Пориви вітру до 149 км/год: Велику Британію та Ірландію накрив шторм Дарраг

Про це повідомляє Associated Press.

Влада розіслала телефонні повідомлення із рідкісним попередженням про надзвичайну ситуацію близько 3 мільйонам домогосподарств в Уельсі та на південному заході Англії після того, як пориви вітру досягали 149 км/год.

Офіційне повідомлення, яке супроводжувалося гучним звуком сирени, застерігало людей залишатися в приміщенні та було надіслано на всі сумісні мобільні телефони в районах, що постраждали від шторму Дарраг.

Унаслідок негоди на північному заході Англії загинув 40-річний чоловік, після того, як дерево впало на його фургон, коли він їхав по шосе поблизу Престона, приблизно в 58 км на північ від Манчестера.

Днем раніше Британська метеорологічна служба оголосила "червоне" попередження, що є найвищим рівнем небезпеки. Вночі тисячі домогосподарств, зокрема в Північній Ірландії, Уельсі та західній Англії, залишилися без електропостачання.

Сильний вітер призвів до закриття основних автомагістралей та мостів у країні, а також до скасування багатьох поїздів. В Ірландії шторм уразив майже 400 тис. домогосподарств, ферм і підприємств. Деякі рейси в аеропорту Дубліна були скасовані.