Пориви вітру до 149 км/год: Велику Британію та Ірландію накрив шторм Дарраг
У суботу, 7 грудня, Велику Британію та Ірландію накрив шторм Дарраг, який приніс із собою сильний вітер і зливи. У результаті негоди одна людина загинула, а сотні тисяч людей залишилися без електрики
Про це повідомляє Associated Press.
Влада розіслала телефонні повідомлення із рідкісним попередженням про надзвичайну ситуацію близько 3 мільйонам домогосподарств в Уельсі та на південному заході Англії після того, як пориви вітру досягали 149 км/год.
Офіційне повідомлення, яке супроводжувалося гучним звуком сирени, застерігало людей залишатися в приміщенні та було надіслано на всі сумісні мобільні телефони в районах, що постраждали від шторму Дарраг.
Унаслідок негоди на північному заході Англії загинув 40-річний чоловік, після того, як дерево впало на його фургон, коли він їхав по шосе поблизу Престона, приблизно в 58 км на північ від Манчестера.
Днем раніше Британська метеорологічна служба оголосила "червоне" попередження, що є найвищим рівнем небезпеки. Вночі тисячі домогосподарств, зокрема в Північній Ірландії, Уельсі та західній Англії, залишилися без електропостачання.
Сильний вітер призвів до закриття основних автомагістралей та мостів у країні, а також до скасування багатьох поїздів. В Ірландії шторм уразив майже 400 тис. домогосподарств, ферм і підприємств. Деякі рейси в аеропорту Дубліна були скасовані.
- Церемонія відкриття Нотр-Даму, запланована на суботу, 7 грудня, відбудеться всередині собору через негоду.
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