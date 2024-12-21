Українського легкоатлета-рекордсмена відсторонили через допінг
Українського штовхальника ядра Романа Кокошка відсторонили через порушення антидопінгових правил
Про це повідомляє Athletics Integrity Unit.
Романа Кокошка відсторонили через пропуск трьох позазмагальних допінг-тестів за 2024 рік. Український спортсмен ризикує отримати дискваліфікацію на період від 1 до 2 років.
Кокошко має найкращий результат в історії України в штовханні ядра у приміщенні. Показник 21,84 м він встановив на чемпіонаті Європи у 2023 році.
Відсторонення почало діяти з 20 грудня.
- 17 грудня стало відомо, що у допінг-пробі українського футболіста клубу Михайла Мудрика виявили заборонену речовину. Спортсмен підтвердив цю інформацію, заяву з цього приводу поширив і "Челсі".
- Після цього Михайло Мудрик пройшов перевірку на поліграфі, де категорично запевнив, що абсолютно непричетний до потрапляння в організм забороненої речовини.
- Головний тренер лондонського "Челсі" Енцо Мареска заявив, що англійський клуб підтримуватиме Михайла Мудрика, який отримав позитивний тест на допінг.
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