Українського легкоатлета-рекордсмена відсторонили через допінг

Про це повідомляє Athletics Integrity Unit.

Романа Кокошка відсторонили через пропуск трьох позазмагальних допінг-тестів за 2024 рік. Український спортсмен ризикує отримати дискваліфікацію на період від 1 до 2 років.

Кокошко має найкращий результат в історії України в штовханні ядра у приміщенні. Показник 21,84 м він встановив на чемпіонаті Європи у 2023 році.

Відсторонення почало діяти з 20 грудня.