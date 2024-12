Ракета Falcon 9 SpaceX вивела на орбіту військовий розвідувальний супутник Південної Кореї

Про це повідомляє Yonhap.

Згідно з повідомленням міністерства оборони Південної Кореї, Falcon 9 стартувала о 20:34 (06:34 за Київським часом) з військово-космічної бази Ванденберг, як і було заплановано.

У відомстві зазначили, що цей супутник є частиною програми країни з забезпечення більш ефективного моніторингу Північної Кореї. Загалом Південна Корея планує придбати п’ять супутників-шпигунів до 2025 року.

Свій перший супутник-шпигун Південна Корея запустила в грудні минулого року, за яким послідував ще один запуск у квітні.

У SpaceX додали, що на борту цієї місії є 30 корисних вантажів для KOREA ADD, Arrow Science and Technology, Exolaunch, HawkEye 360, Maverick Space Systems, Sidus Space, Tomorrow Companies Inc, True Anomaly та Think Orbital.