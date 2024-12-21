Ракета Falcon 9 SpaceX вивела на орбіту військовий розвідувальний супутник Південної Кореї
У суботу, 21 грудня, Південна Корея запустила третій військовий супутник-шпигун власного виробництва з американського космічного центру в Каліфорнії за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX
Про це повідомляє Yonhap.
Згідно з повідомленням міністерства оборони Південної Кореї, Falcon 9 стартувала о 20:34 (06:34 за Київським часом) з військово-космічної бази Ванденберг, як і було заплановано.
У відомстві зазначили, що цей супутник є частиною програми країни з забезпечення більш ефективного моніторингу Північної Кореї. Загалом Південна Корея планує придбати п’ять супутників-шпигунів до 2025 року.
Свій перший супутник-шпигун Південна Корея запустила в грудні минулого року, за яким послідував ще один запуск у квітні.
У SpaceX додали, що на борту цієї місії є 30 корисних вантажів для KOREA ADD, Arrow Science and Technology, Exolaunch, HawkEye 360, Maverick Space Systems, Sidus Space, Tomorrow Companies Inc, True Anomaly та Think Orbital.
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