Партизани "Атеш" зафіксували, як РФ перекидає техніку на Курахівський напрямок

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

На трасі М-4 зафіксували рух колони важкої бойової техніки у напрямку Ростова-на-Дону. У складі колони були помічені танки Т-72, ​​БМП-2 та МТЛБ.

"Окупанти перекидають усі доступні ресурси до Донецької області, де продовжують зазнавати катастрофічних втрат. А російські військовослужбовці опозиційно налаштовані до путінського режиму свідомо саботують накази свого командування", - пишуть партизани.

"Атеш" закликає російських військовослужбовців "не бути гарматним м'ясом" та приєднуватись до руху спротиву.