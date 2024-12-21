Партизани "Атеш" зафіксували, як РФ перекидає техніку на Курахівський напрямок
У суботу, 21 грудня, партизанський рух "Атеш" зафіксував перекидання бойової техніки на Курахівський напрямок Донецької області
Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".
На трасі М-4 зафіксували рух колони важкої бойової техніки у напрямку Ростова-на-Дону. У складі колони були помічені танки Т-72, БМП-2 та МТЛБ.
"Окупанти перекидають усі доступні ресурси до Донецької області, де продовжують зазнавати катастрофічних втрат. А російські військовослужбовці опозиційно налаштовані до путінського режиму свідомо саботують накази свого командування", - пишуть партизани.
"Атеш" закликає російських військовослужбовців "не бути гарматним м'ясом" та приєднуватись до руху спротиву.
- Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що ворог ще з захоплення Попасної застосовує одну й ту ж методику, яку зараз намагається здійснити й біля Курахового.
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