Лауреаткою Премії Сахарова стала Махса Аміні, яка померла після затримання поліцією моралі в Ірані
Лауреатами премії Сахарова "За свободу думки" у 2023 році посмертно стала Махса Аміні, яка померла після затримання поліцією моралі в Ірані, а також рух "Жінки, життя, свобода"
Про це пише Європарламент та його президентка Роберта Мецола.
"Джина Махса Аміні та рух "Жінки, життя, свобода" в Ірані отримали премію Сахарова за свободу думки Європейського парламенту 2023 року", - йдеться у повідомленні.
"Жінки, життя, свобода" - масовий протестний рух за права жінок, який виник після смерті Аміні.
"Ці сміливі жінки, чоловіки та молоді люди надихнули світ своєю боротьбою за рівність, свободу та гідність", - додала Мецола.
Довідково. Премія імені Андрія Сахарова - щорічна відзнака Європейського парламенту, започаткована у 1988 році. Нагороду вручають за вагомий внесок у боротьбу за людські права та демократичні свободи.
- Протести в Ірані почалися після того, як 16 вересня поліція арештувала 22 річну Махсу Аміні за "неналежне носіння хіджабу" - з рештою, дівчина померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.
- 16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро. Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб.
- Вперше за час протестів, 8 грудня, стратили протестувальника Мохсена Шекарі, це сталося після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". Наразі до страти засудили ще 10 осіб. 12 грудня в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та "ворожнечі проти Бога".
- 24 грудня того року Верховний суд Ірану скасував смертний вирок одному з тих двох учасників антиурядових протестів, які подали апеляції. 7 січня в Ірані через протести стратили ще двох людей.
- Впливовий американський журнал TIME назвав "Героїв 2022 року": ними стали іранські жінки, що виходили на протести, попри дії поліції моралі.
- У березні, 2023 року, іранська влада помилувала 82 тис. людей, серед яких 22 тис. тих, хто брав участь в антиурядових протестах.
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