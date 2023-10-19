Лауреаткою Премії Сахарова стала Махса Аміні, яка померла після затримання поліцією моралі в Ірані

Про це пише Європарламент та його президентка Роберта Мецола.

"Джина Махса Аміні та рух "Жінки, життя, свобода" в Ірані отримали премію Сахарова за свободу думки Європейського парламенту 2023 року", - йдеться у повідомленні.

"Жінки, життя, свобода" - масовий протестний рух за права жінок, який виник після смерті Аміні.

"Ці сміливі жінки, чоловіки та молоді люди надихнули світ своєю боротьбою за рівність, свободу та гідність", - додала Мецола.

Довідково. Премія імені Андрія Сахарова - щорічна відзнака Європейського парламенту, започаткована у 1988 році. Нагороду вручають за вагомий внесок у боротьбу за людські права та демократичні свободи.