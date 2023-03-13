В Ірані помилували 22 тисячі людей, які брали участь у протестах

Про це інформує Reuters.

Видання пише, що минулого місяця державні ЗМІ Ірану повідомили про помилування верховним лідером Алі Хаменеєм "десятків тисяч" ув'язнених. Серед них були заарештовані під час протестів.

"Наразі помилувано 82 тисячі людей, зокрема 22 тисячі людей, які брали участь у протестах", - сказав голова судової системи Голамхоссейн Мохсені Еджей.

Утім він не уточнив, упродовж якого періоду ув'язнених помилували. Також він не зазначив, коли людям висунули звинувачення.