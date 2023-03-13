В Ірані помилували 22 тисячі людей, які брали участь у протестах
В Ірані влада помилувала 82 тис. людей, серед яких 22 тис. тих, хто брав участь в антиурядових протестах
Про це інформує Reuters.
Видання пише, що минулого місяця державні ЗМІ Ірану повідомили про помилування верховним лідером Алі Хаменеєм "десятків тисяч" ув'язнених. Серед них були заарештовані під час протестів.
"Наразі помилувано 82 тисячі людей, зокрема 22 тисячі людей, які брали участь у протестах", - сказав голова судової системи Голамхоссейн Мохсені Еджей.
Утім він не уточнив, упродовж якого періоду ув'язнених помилували. Також він не зазначив, коли людям висунули звинувачення.
- 6 вересня 2022 року в Ірані почалися протести після того, як поліція заарештувала 22-річну Махсу Аміні через неправильне носіння хіджабу. Пізніше вона померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.
- 16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро. Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб.
- Вперше за час протестів, 8 грудня, стратили протестувальника Мохсена Шекарі, це сталося після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". Наразі до страти засудили ще 10 осіб. 12 грудня в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та "ворожнечі проти Бога".
- 24 грудня того року Верховний суд Ірану скасував смертний вирок одному з тих двох учасників антиурядових протестів, які подали апеляції. 7 січня в Ірані через протести стратили ще двох людей.
- 14 січня в Ірані стратили колишнього міністра оборони Алі Резу Акбарі за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. А згодом засудили молоду пару до 10 років і шести місяців ув'язнення за танець біля підніжжя Тегеранської вежі Азаді.
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