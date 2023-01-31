Про це інформує Al Arabiya.

Дівчину Астіяж Хагігі та її нареченого Аміра Ахмаді визнали винними в "поширенні пороку", "змові з метою підриву національної безпеки", а також "участі в пропаганді проти режиму".

Пару засудили до 10 років ув'язнення. Також до вироку додали заборону користування інтернетом протягом двох років і заборону покидати Іран.

Повідомляється, що молодят арештували 1 листопада після публікації відео. Крім того, їм відмовили в юридичному представництві під час розгляду справи.

На відео видно, як Хагігі танцює без хіджабу, це суперечить дрес-коду для жінок в Ісламській Республіці.