Молоду пару в Ірані засудили до 10 років в'язниці за відео танцю біля вежі свободи
В Ірані пару засудили до 10 років і шести місяців ув'язнення за танець біля підніжжя Тегеранської вежі Азаді - так званої вежі свободи
Про це інформує Al Arabiya.
Дівчину Астіяж Хагігі та її нареченого Аміра Ахмаді визнали винними в "поширенні пороку", "змові з метою підриву національної безпеки", а також "участі в пропаганді проти режиму".
Пару засудили до 10 років ув'язнення. Також до вироку додали заборону користування інтернетом протягом двох років і заборону покидати Іран.
Повідомляється, що молодят арештували 1 листопада після публікації відео. Крім того, їм відмовили в юридичному представництві під час розгляду справи.
На відео видно, як Хагігі танцює без хіджабу, це суперечить дрес-коду для жінок в Ісламській Республіці.
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