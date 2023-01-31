Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Молоду пару в Ірані засудили до 10 років в'язниці за відео танцю біля вежі свободи

Молоду пару в Ірані засудили до 10 років в'язниці за відео танцю біля вежі свободи

31 січня, 2023 вiвторок
17:22
Світ Іран

В Ірані пару засудили до 10 років і шести місяців ув'язнення за танець біля підніжжя Тегеранської вежі Азаді - так званої вежі свободи

Про це інформує Al Arabiya.

Дівчину Астіяж Хагігі та її нареченого Аміра Ахмаді визнали винними в "поширенні пороку", "змові з метою підриву національної безпеки", а також "участі в пропаганді проти режиму".

Пару засудили до 10 років ув'язнення. Також до вироку додали заборону користування інтернетом протягом двох років і заборону покидати Іран.

Повідомляється, що молодят арештували 1 листопада після публікації відео. Крім того, їм відмовили в юридичному представництві під час розгляду справи.

На відео видно, як Хагігі танцює без хіджабу, це суперечить дрес-коду для жінок в Ісламській Республіці.

  • 6 вересня 2022 року в Ірані почалися протести після того, як поліція заарештувала 22-річну Махсу Аміні через неправильне носіння хіджабу. Пізніше вона померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.
  • 16 листопада минулого року повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро. Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб. 
  • Вперше за час протестів, 8 грудня, стратили протестувальника Мохсена Шекарі, це сталося після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". Наразі до страти засудили ще 10 осіб.
  • 12 грудня 2022 року в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та "ворожнечі проти Бога".
  • Протестувальники в Ірані почали влаштовувати демонстрації, не виходячи з дому: антиурядові гасла тепер лунають з вікон і дахів будинків.
  • 24 грудня того року Верховний суд Ірану скасував смертний вирок одному з тих двох учасників антиурядових протестів, які подали апеляції.
  • 7 січня в Ірані через протести стратили ще двох людей.
  • 14 січня в Ірані стратили колишнього міністра оборони Алі Резу Акбарі за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Кримінал
Іран
Читайте також:
31 січня, 2023 вiвторок
"Україна отримує озброєння, що невдовзі матиме вирішальне значення": Білий дім прокоментував слова Байдена про F-16 для ЗСУ
30 січня, 2023 понедiлок
Тяга Путіна до символізму, аби у лютому здійснити повторний наступ, може зіграти злий жарт з РФ, - військовий експерт Жданов
Дмитро Пєсков
30 січня, 2023 понедiлок
У Кремлі відреагували на слова Джонсона про погрози ракетним ударом від Путіна
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.82
    Купівля 39.82
    Продаж 40.53
  • EUR
    Купівля 42.58
    Продаж 43.54
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
31 січня
18:40
У МЗС викликали угорського посла через антиукраїнську риторику Орбана
18:39
Шмигаль
Шмигаль розповів про очікування від саміту Україна - ЄС у Києві
18:33
З теплом у серці та вірою у захисників
18:20
Військові на CAESAR
Загалом 30: Франція передасть Україні додаткові 12 САУ Caesar
18:09
OPINION
Юрій Бутусов
Корупція вічна. Чому зловживання у закупівлях продовольства для ЗСУ були, є та будуть
17:54
Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
17:53
БПЛА армія дронів ЗСУ
"Армія дронів": розвідникам передали ще 12 українських безпілотників
17:42
Латвія
Латвія продовжила надзвичайну ситуацію на кордоні з Білоруссю до 10 травня
17:41
Телескоп "Хаббл" показав далеке блакитне скупчення зірок
17:28
російська пропаганда
Союз журналістів Росії виключать з Міжнародної федерації журналістів
17:27
Очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі
Велика Британія планує вивчити досвід Канади з конфіскації російських активів
17:09
Оновлено
Обмеження входу на OnlyFans для користувачів у РФ виявилося технічною помилкою
17:07
Зеленський показав світлини з Бахмута
"Скільки будете ігнорувати небезпеку?": мер Бахмута знову закликав мешканців евакуюватися
17:04
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:57
Андрій Коболєв
Суд визнав необґрунтованою підозру Коболєву у справі про преміювання
16:48
Ексклюзив
літак рф
РФ з лютого в Україні втратила приблизно чверть своїх літаків, - експерт Defense Express Рябих
16:45
Оновлено
Росіяни обстріляли Бахмут, серед загиблих - 12-річний хлопець
16:38
Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
ЄС має знайти аргументи, щоб Угорщина приєдналася до десятого пакету санкцій, - Кулеба
16:37
Ексклюзив
ЗСУ
Україні треба продовжувати мобілізаційні рухи, щоб люди з фронту могли привести себе до ладу, - військовий аналітик Гетьман
16:26
The Best Mobile App of The Year 2022
Український застосунок BetterMe отримав престижну міжнародну нагороду
16:26
Стан здоров'я незаконно засудженого РФ Джеміля Гафарова погіршився через неотримання в СІЗО меддопомоги
16:16
Дмитро Кулеба
ЗСУ отримають до 140 сучасних танків від коаліції партнерів у першій хвилі, - Кулеба
16:06
OPINION
Юрій Гудименко
Що робити з "Героями України" на кшталт Юрія Бойка
16:03
Оновлено
Теракт у Пакистані
Теракт у мечеті Пакистану: кількість загиблих зросла до 100
16:02
СБУ затримала агента РФ, який мобілізувався в ЗСУ та зливав ворогу позиції на Донеччині
15:47
Денис Шмигаль
Шмигаль оцінив відновлення України в щонайменше $600-750 млрд
15:34
Зеленський показав світлини з Бахмута
Росіянам не вдалося перекрити трасу, якою йде забезпечення ЗСУ в Бахмуті, – Череватий
15:20
Ексклюзив
Найскладніша ситуація - біля Кремінної, - голова Сєверодонецької РА
15:13
на фото F-16
У Британії заявили, що зараз непрактично передавати Україні винищувачі
15:10
окупація Криму
Окупанти в Криму навчають дітей користуватися зброєю, а вулиці називають на честь "героїв спецоперації"
14:55
зенітна самохідна установка Gepard
Бразилія відмовилась передати Україні снаряди для Gepard, про які просив Шольц
14:46
Лавров
Лавров заявив, що отримав від голови МЗС Єгипту послання Блінкена щодо України
14:39
Ґітанас Науседа
"Червоні лінії треба перетнути": президент Литви закликав надати Україні винищувачі "без зволікань"
14:39
У Броварах під час засідання виконкому присутнім чоловікам і меру вручили повістки
14:27
Ексклюзив
Роман Костенко
Накопичення зброї з обох сторін може зупинити фронт на деякий час, - полковник СБУ Костенко
14:16
Ексклюзив
ЗСУ
Українцям слід усвідомити, що ця війна надовго, - військовий психолог Козінчук
14:13
гроші для ЗСУ
Військовим змінюють суми виплат додаткової винагороди: розмір премії залежатиме від районів перебування
14:12
Мевлют Чавушоглу
Туреччина не ратифікує протокол про членство Швеції у НАТО, - Чавушоглу
14:08
Оновлено
Human Rights Watch
Human Rights Watch звинуватила ЗСУ у використанні в Ізюмі заборонених "мін-пелюсток". В Україні відреагували
14:07
OPINION
Віталій Шабунін
Рєзніков доручив підписи під збройними контрактами колаборанту Лієву
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV