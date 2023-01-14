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В Ірані стратили ексміністра оборони через звинувачення у шпигунстві

14 січня, 2023 субота
11:41
Світ Іран

У суботу, 14 січня, в Ірані стратили колишнього міністра оборони Алі Резу Акбарі за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії

Про це інформує AP.

Зазначають, що Алі Резу Акбарі був громадянином Ірану та Великої Британії. Його звинуватили у шпигунстві на користь британської розвідувальної служби МІ-6.

У розширеній заяві судових органів Ірану стверджують, нібито Акбарі отримав великі кошти, громадянство Великої Британії та низку іншої допомоги в Лондоні за передачу інформації про Іран розвідувальній службі. Утім жодних доказів провини колишнього міністра оборони не надали. Натомість іранське державне телебачення показало в прямому етері відео, на якому Акбарі нібито зізнається у скоєному злочині. Цей ролик нагадав інші схожі відео із зізнаннями, які активісти назвали вимушеними.

Водночас за даними AP, фарсімовна служба BBC у середу, 11 грудня, поширила аудіоповідомлення Акбарі, у якому він описував тортури.

"За допомогою фізіологічних і психологічних методів вони зламали мою волю, довели мене до божевілля та змусили робити все, що їм заманеться. За допомогою зброї та погроз смертю вони змусили мене зізнатися в неправдивих і корупційних заявах", - сказав колишній очільник міноборони Ірану.

Зазначають, що смертний вирок Акбарі, як і всі попередні, винесли в Ірані на тлі протестів, які спалахнули після вбивства Махси Аміні у вересні 2022 року. Він викликав реакцію у Великій Британії.

Так напередодні заступник речника Держдепартаменту Ведант Пател жорстко розкритикував засудження до страти Акбарі. Він назвав це рішення політично мотивованим.

"Ми дуже стурбовані повідомленнями про те, що Акбарі катували під час ув’язнення, застосовували наркотики, проводили багатогодинні допити і примушували до неправдивих зізнань", - заявив Пател.

Він додав, що "іранська практика свавільних і несправедливих затримань, вимушених зізнань і політично вмотивованих страт" є абсолютно неприйнятною і її треба припинити.

Очільник британського МЗС Джеймс Клеверлі також висловився щодо страти Акбарі. За його словами, ці дії заслуговують найсуворішого засудження.

"Цим політично вмотивованим актом іранський режим знову продемонстрував бездушну зневагу до людського життя", - сказав Клеверлі.

AP зазначає, що Акбарі не з'являвся на публіці з 2019 року, коли його, вочевидь, заарештували. Також він був близький до чинного секретаря Вищої ради нацбезпеки Ірану Алі Шамхані, який раніше був міністром оборони, через що видання припускає, що його смертний вирок пов'язаний з боротьбою за владу в безпековому апараті Ірану на тлі протестів.

Також Акбарі у 1988 році очолював переговори щодо припинення вогню між Іраном та Іраком після їхньої восьмирічної війни. Тоді він був заступником тодішнього міністра оборони Алі Шамхані й тісно співпрацював зі спостерігачами з ООН. Це, імовірно, зробило повноваження Акбарі ще більш підозрілими для влади в Ірані.

Видання додає, що в Ірані всіх тих, кого звинуватили у шпигунстві та інших злочинах, пов'язаних із нацбезпекою, зазвичай судять за закритими дверима. Їм не дають права обирати адвокатів і бачити докази своєї провини.

  • 6 вересня 2022 року в Ірані почалися протести після того, як поліція заарештувала 22-річну Махса Аміні через неправильне носіння хіджабу. Пізніше вона померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.
  • 16 листопада 2022 року повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро. Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб. 
  • Вперше за час протестів, 8 грудня 2022 року, стратили протестувальника Мохсена Шекарі, це сталося після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". Наразі до страти засудили ще 10 осіб.
  • 12 грудня 2022 року, в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та "ворожнечі проти Бога".
  • Протестувальники в Ірані почали влаштовувати демонстрації, не виходячи з дому: антиурядові гасла тепер лунають з вікон і дахів будинків.
  • 24 грудня 2022 року Верховний суд Ірану скасував смертний вирок одному з тих двох учасників антиурядових протестів, які подали апеляції
  • 7 січня внаслідок протестів в Ірані стратили ще двох чоловіків.

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