"РеабіЦентр" надає безкоштовні послуги з реабілітації військовим та консультації для лікарів
Ірина Волинська, керівниця проєкту "РеабіЦентр", зазначила, що 18 грудня на базі Інституту травматології на ортопедії у Києві відкрили "РеабіЦентр", який надає безкоштовні реабілітаційні послуги військовим
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"На базі Інституту травматології та ортопедії у Києві 18 грудня відкрили реабілітаційний центр "РеабіЦентр". На безкоштовну реабілітацію можуть потрапити всі захисники та захисниці України, які мають скерування до Інституту травматології та ортопедії. На сьогодні є 30 ліжко-місць для стаціонарного проходження реабілітації, а також 300 місць для амбулаторного", - зауважила Ірина Волинська.
За її словами, в Інституті травматології на ортопедії почали надавати реабілітацію військовим ще з 2014 року, тому є наукова школа докторів та професорів, які працювали з мінно-вибуховими пораненнями. Крім того, на базі "РеабіЦентру" проводиться не тільки медична реабілітація, а й психологічна.
"Якщо військовослужбовець за станом здоров'я вже не продовжує службу в ЗСУ, тоді йому потрібно скерування сімейного лікаря, а якщо ми говоримо про медичні заклади, де він був прооперований або ж отримав медичну допомогу, то для проходження реабілітації йому дадуть акт скерування. Якщо діючий військовослужбовець потребує реабілітації, то акт скерування має бути від медичного лікаря військової частини", - пояснила керівниця проєкту "РеабіЦентр".
Волинська додала, що в "РеабіЦентрі" зараз працюють 46 спеціалістів вищої категорії. Також центр працюватиме як платформа, в рамках якої будуть відбуватися консультації та навчання лікарів з різних областей України.
- Раніше у МВС повідомляли, що у Києві на базі медичної установи Міністерства внутрішніх справ відкрили новий реабілітаційний центр Recovery.
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