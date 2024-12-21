Чи потрібне нам "бен-гуріонівське чудо"?
Доки ми не набули субʼєктності, всі апеляції до інших сторін марні. Субʼєкт же може аналізувати інтереси інших сторін і пропонувати взаємовигідну співпрацю
Коли ми просимо діяти когось — це не субʼєктна позиція. Субʼєктна позиція — коли ми ставимо запитання собі: що ми маємо зробити, щоб здійснилась наша воля? Які умови ми маємо створити, щоб інші діяли у бажаний нам спосіб?
Дискусія про Why? How? What? вторинна. Первинна дискусія про Who? - хто має заподіювати процес?.. Хтось інший, чи все ж ми?..
В Україні за радянською інерцією звикли знизувати плечима та показувати пальцем на владу. Мовляв, вона має діяти…
Але це хибне судження. Не існує жодної політичної волі влади — існують політичні інтереси. В демократії влада репрезентує інтереси замовника.
Отже, як говорив Френсіс Фукуяма, — гуртуйте коаліцію, яка буде мати критичний тиск знизу…
Коли громадянське суспільство артикулює свій інтерес та заподіює його колективним попитом, влада не може не коритись цій волі.
Такою ж має бути стратегія впливу на союзників — через запуск внутрішніх процесів у тих суспільствах.
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У демократіях влада скупа на допомогу тим, хто благає, але дуже відгукується на принципову позицію свого громадянського суспільства.
Власне, нам потрібне "бен-гуріонівське чудо" для появи громадянського суспільства, яке заподіюватиме правильну поведінку різних влад.
Коли Давида Бен-Гуріона, першого прем'єр-міністра Ізраїлю, запитали: "Ви вірите в чудеса?", він відповів: "Ми плануємо їх".
Люди діляться на два типи: на тих, хто волає "Куди котиться світ?!!", та тих, хто котить його кудись.
Спершу потрібно набути субʼєктність, а потім уже можна котити цей світ кудись…
Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання
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