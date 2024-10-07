Держава як бабка на лавці
В помірному лібертаріанстві є така концепція — держава як нічний вартовий. Себто, держава, яка забезпечує громадян армією, поліцією та судами, а все інше — на приватних структурах
Я не хочу зараз сперечатися, наскільки ця концепція коректна та життєздатна, хоча моїм симпатіям вона багато в чому близька. Я б скоріш хотів підкреслити те, що в цій концепції обмеженість функцій державного апарату компенсується їхньою суворістю. Вони мало в що можуть лізти, але якщо вже влізли — то обух батогом не переб'єш.
Мені здається, наша проблема в тому, що в нас постійно будується протилежна модель. Я б назвав її "державою — бабкою на лавці".
Бабці на лавці до всього є справа, бабка на лавці до кожного докопається, кожного оцінить і завжди винесе свій вирок. Довжина спідниць та висота підборів, кількість дітей та їхній одяг, все особисте життя — об'єкт її оцінок. Вона, звісно, і користь може приносити — підняти ґвалт, якщо в дім лізе хтось незнайомий, чи насварити когось за викинуте повз урну сміття, але весь будинок нею буде тричі задовбаний.
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Що особливо паскудно, за всіх своїх спроб бути в кожній бочці затичкою, справжню загрозу бабка не відверне. Бо бабка має вплив лише на вихованих та спокійних людей. Насварити бабка може студента, який ввечері вечірку вдома влаштував. А алкану, який водночас дружину смертним боєм лупить, бабка нічого не зробить. Тупо нема повноважень.
І проблема в тому, що саме такої поведінки від держави очікують широкі народні маси. Які хочуть, з одного боку, щоб держава контролювала все й обмежувала все, що їм не подобається, але з іншого — щоб поліцейського можна було прогнати жіночим вереском, договори можна було не виконувати, а на кожну претензію відповідати: "А от на сусіду мого подивіться, він ще гірший" або "А що ви мені такого зробили, щоб я вас слухав".
Проблема також в тому, що оця концепція от точно нежиттєздатна.
Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч
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