Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд (Не)хейтити СЗЧ. Як армія чекала справедливості від держави, а отримала страх і зневагу?
OPINION

(Не)хейтити СЗЧ. Як армія чекала справедливості від держави, а отримала страх і зневагу?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
25 вересня, 2024 середа
15:01
Погляд

Затяжна війна підсвітила прірву, в яку ми всі несемося зі швидкістю світла. Героїв не цінують, а ухилянтом бути престижно

Зміст

Ба, більше, все частіше молоді та спортивні депутати провладної партії "Слуга Народу" тікають за кордон, де одразу видають тебе чи то за жертву переконань, чи то за нужденного біженця.

Прірва між тими, хто відбиває мʼясні атаки російських військ на Покровському напрямку і тими, хто просто платив податки й чекав на каву в Ялті за кальяном у столичному барі, стала ширша і глибша.

Земля під ногами почала сипатися аж ніяк не після посту військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнєзділова про те, що він публічно іде в СЗЧ.

Насправді масове самовільне залишення служби почалось після невдалого контрнаступу, коли замість того аби виправити мобілізаційні помилки — влада почала агресивний хейт у бік армії. Коли почали настійливо діставати колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і публічно таврувати його наступника Олександра Сирського "совком" та "мʼясником".

Просто до того, як в СЗЧ пішла медійна людина — було заведено заплющувати очі на тих чоловіків, із села, які чесно воювали, але потім не витримали.

Я мала розмови з кількома, які повернулись до своїх нехитрих робіт після літнього контрнаступу 2023 року. І всі як один сказали, що не так страшно було лежати в посадках під Херсоном чи переступати через тіла загиблих побратимів у Роботиному, як добиватися УБД, елементарної поваги від командирів і мати впевненість, що ти на війні не назавжди й тебе прийдуть замінити ті, хто на цивільному живе своє краще життя.

Читайте також: СЗЧ — це не просто не вихід, це катастрофа

Так трапилось, що велика частина чоловіків  у моїй родині — військові. І так, їхні діти роками ростуть без батька, їхні шлюби розпадаються, а замість елементарної поваги — постійні розповіді про "народжених для війни" і "вмотивованих воювати". Те ж — міф про десятки тисяч військових пенсіонерів, які буцімто сидять у тилу і не хочуть іти обороняти державу. Мало хто в курсі, що дядько за пʼятдесят може бути вже справді хворим, забембаним багаторічним виживанням, бо раніше належність до армії — було синонімом бомжа. І це точно не може бути краще поповнення для піхоти.

У той момент, коли Росія іде ва-банк, аби мати кращі умови для майбутніх перемовин, наші проблеми стали явними. І виливались у публічну площину. З взаємним брудом. Це трапилось, бо держава не пофіксила справедливий процес мобілізації, відмовилась встановлювати чіткі терміни служби.

Щобільше — немає тверезої розмови з суспільством про план Б і В, якщо початкова формула миру з кордонами 1991 року буде просто обіцянкою. Хоча президент Зеленський розказує про те, що відчуває, що завершення війни ближче, ніж було колись, відверто нервує, що про реалістичні картини більше говорить президент Чехії Петр Павел. Колишній генерал НАТО каже, що Україні доведеться змиритись, що низка нових територій застрягне в окупації на віки. І так, тут і цивільному, і військовому хотілось би чіткого горизонту планування.

Ніщо не лякає так, як невизначеність. І заяви від третіх осіб, від інших президентів, що для того, аби відвоювати території зараз — варто покласти не менше половини населення України. Мовчанка власної влади завше породжує домисли, міфи та великий страх.

У 2022 році ми вистояли попри те, що Зеленський до останнього вірив, що росіяни — теж люди, а Байден прощався з нами, як з онкохворим. Лише через те, що були добровольці. Була готовність левової частини суспільства захистити себе та свою державу.

Читайте також: Гірка правда ліпша за брехню. Чому Зеленський не хоче говорити з народом про війну і мир

Добровольці першої хвилі чекали, що за кілька місяців їм прийде заміна. І їй буде дещо легше, бо першу хвилю великого нашестя відбили серед хаосу і трешу саме вони. У новобранців було трошки часу підготуватися фізично, морально та ресурсно до війни.

Утім цивільним з телевізора та Telegram розказали, що скоро все завершиться. Просто розслабся і чекай, поки вигребуть "професійні військові" з зарплатою "аж у 100 тисяч".

І тут якраз і зародився реальний конфлікт — виявилось, що ті, хто був цивільним зі спортзалами та хоббі до 24 лютого 2022 року, не хоче бути ломовою конякою до скону. Аби потім той, хто нічого не зробив для порятунку країни, найгучніше святкував перемогу у накрохмаленій вишиванці.

Зеленський як Верховний Головнокомандувач може бігати від нагальних проблем. Але навряд чи втече, бо від цього теж залежить його здоровʼя та життя.

Неможливо заплющити очі, коли у твоїй країні сотні тисяч людей мають запит на елементарну повагу. Коли військовий, на чиїй спині нинішні політики повдягали хакі та начепили маски черчиллів — цілком слушно питає, а які у мене гарантії за те, що я віддав своє цивільне життя і кілька років мішу бруд у берцях, а не ходжу на свою роботу в модних кросівках з колекції?

Читайте також: Чому і як ходять у СЗЧ?

Заміна людей на фронті, незручні рішення про мобілізацію, дискусії із суспільством про тяжке і непоказне — це головна робота президента.

Але. Згадаймо, як у нас 10 місяців не підписували проголосований закон про зниження віку мобілізації до 25 років. Бо ж на Банковій сподівались, що покоління криптоінвесторів, тікток-зірок та коучів з арбітражу трафіку прийде і колись проголосує за них із вдячністю. Що хтось воював, а вони жили своє життя.

Тож проблема точно не в тому, що хтось пішов у СЗЧ і влаштував с*ач із цього приводу в інтернеті. Корінь проблеми в тому, чи є справедливість в державі, і як вона полегшила життя тих, хто точно не народився з пікселем на дупі, але мав сміливість вдягнути його, коли держава висіла на волосині.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
Покровськ
Автор Катерина Єсікова
23 вересня, 2024 понедiлок
Британська розвідка оцінила, скільки кілометрів залишилося окупантам до Покровська
Автор Лана Зеркаль
23 вересня, 2024 понедiлок
Чому Єрмак лякає ударами по атомній енергетиці
Зеленський у Мюнхені (17.02.2023)
Автор Світлана Кравченко
24 вересня, 2024 вiвторок
Трамп заявив, що Зеленський прагне перемоги демократів на виборах у США
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 45.89
    Продаж 46.59
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
25 вересня
15:18
Зеленська передала бібліотеці Гарварда книжки, обгорілі від удару РФ по друкарні в Харкові
15:15
Білий дім
Адміністрація Байдена працює над "планом Б" щодо продовження допомоги Україні, - Politico
14:57
Оновлено
Росіяни 24 вересня атакували КАБами середмістя Харкова: кількість загиблих зросла до чотирьох
14:49
Незаконно вивозив агропродукцію через Крим: капітану заарештованого в порту Рені судна оголосили підозру
14:45
президент Ірану Масуд Пезешкіан
Президент Ірану Пезешкіан в ООН заявив про готовність до співпраці, щоб припинити ядерне протистояння
14:34
Леді Гага анонсувала альбом Harlequin з 13 саундтреками до фільму "Джокер: Божевілля на двох"
14:30
Олаф Шольц
"Справа зрушилася з мертвої точки": Шольц заявив про необхідність реформувати Радбез ООН
14:24
Девід Леммі
Глава МЗС Британії Леммі в Радбезі ООН назвав Путіна рабовласником, а РФ - мафіозною державою
14:18
Дональд Трамп
У Трампа не планують його зустріч із Зеленським, - AP
14:04
OPINION
Дозвіл на удари вглиб Росії — предмет торгу США та Москви?
14:00
мобілізація
"Знизити суспільну напругу": у Сухопутних військах уточнили правила мобілізації деяких категорій українців
13:29
Вимагали $30 000 хабаря: на Дніпропетровщині судитимуть очільника та секретаря міської громади
13:22
Дія City
До Дія.City приєдналось українське представництво Viber
13:12
Полонені, російська армія
Спецпризначенці ГУР захопили близько двох десятків полонених у боях на Вовчанському агрегатному заводі
12:56
Оновлено
Херсонська область
РФ від початку доби б'є по Херсонщині: є поранені, пошкоджено заклад культури
12:44
За перші 4 дні серіал "Пінгвін", що є спінофом "Бетмена", подивилися 5,3 млн глядачів
12:41
Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг
Посилення ППО та вступ до Альянсу: Зеленський зустрівся зі Столтенбергом
12:33
Розвідка Британії: війська РФ наступають на Вугледар із трьох боків
12:18
Linkin Park випустили нову пісню й кліп Heavy is the Crown, що стане гімном турніру з League of Legends
12:08
OPINION
Дезінформація та вибори: про що говорили в Брюсселі?
12:07
Роберт Фіцо
Прем'єру Словаччини Фіцо прислали конверт із кулею
12:02
Пресреліз
Leave no one behind partnership на Львівщині
Leave no one behind partnership на Львівщині: школярі навчаються підприємництва, школи отримують тайванські комп’ютери 
12:02
Огляд
Карта бойових дій за 18-25 вересня
Карта бойових дій за період 18-25 вересня: відступ з Вугледара, біля Покровська й у Торецьку зс РФ проламують нашу оборону та сунуть на Курахове
11:59
Йорг Дорнау
Німецький депутат від проросійської партії має ферму в Білорусі, на якій працюють політв'язні, - розслідування
11:48
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 вересня
Доведеться відійти: майор запасу НГУ про ситуацію у Вугледарі
11:48
Володимир Зеленський і президент В'єтнаму То Лам
Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з президентом В’єтнаму: обговорили збільшення товарообігу між країнами
11:22
На фото: Єн Сомерголдер та Ніккі Рід
Зірка "Загублених" Єн Сомерголдер пояснив, чому проміняв кінокар'єру на фермерство
11:18
Кабмін збільшив виплати бійцям у разі отримання інвалідності, а також родинам, якщо воїн загине не під час бойових дій
11:14
США скасували запрошення прем'єра Грузії Кобахідзе на зустріч із Байденом, - Голос Америки
11:10
НАТО
Усі країни-члени будуть у безпеці, коли Україна стане повноправним членом НАТО, - глава МЗС Болгарії
10:49
електроенергія
Через бойові дії та техпорушення без світла залишаються 482 населені пункти: ситуація в енергосистемі на 25 вересня
10:45
Ексклюзив
Окремі групи російських бійців зайшли зі сходу у Вугледар, - Згурець
10:38
іпотека
Відтепер у Дії можна сплатити перший внесок за єОселю сертифікатом єВідновлення
10:34
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україна очікує від Байдена підтримки "плану перемоги" та повернення до контролю над ядерною зброєю як моральний імператив. Акценти світових ЗМІ 25 вересня
10:33
Глава МЗС Чехії назвав мирний план України "єдиним та надійним"
10:26
Зливав росіянам локації позицій ЗСУ для їхнього наступу на Покровськ: працівника гірничого підприємства підозрюють у держзраді
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 вересня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:19
Ібрагім Кубаїсі
ЦАХАЛ: Ізраїль ліквідував командира ракетної дивізії "Хезболли" Ібрагіма Кубаїсі
10:07
Ілюстративне фото
Окупанти навчають операторів FPV-дронів на території Запорізької АЕС, - Коваленко
10:01
OPINION
Чи використає Байден провал путінського блефу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV