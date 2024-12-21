В Ісландії затвердили новий уряд на чолі з лідеркою соціал-демократів Фростадоттір
У суботу, 21 грудня, президентка Ісландії Галла Томасдоттір затвердила новий уряд на чолі з прем'єр-міністеркою від соціал-демократів Кріструн Фростадоттір
Про це інформує Reuters.
Згідно з повідомленням, новий уряд планує зосередитися на зменшенні інфляції і процентних ставок, а також скоротити кількість міністерств на одне, аби оптимізувати адміністративні витрати.
Уряд також має намір ініціювати парламентську резолюцію про проведення референдуму щодо членства Ісландії в ЄС до 2027 року. Крім того, новий уряд створить групу незалежних експертів для аналізу переваг та недоліків збереження ісландської крони в порівнянні з можливим переходом на євро.
Соціал-демократичний альянс на чолі з Фростадоттір здобув найбільшу кількість голосів на позачергових виборах, що відбулися 30 листопада. Альянс уклав коаліцію з центристською Народною партією та лівою проєвропейською Партією реформ. Лідерка Партії реформ Торгердур Катрін Гуннарсдоттір була призначена міністром закордонних справ.
У виданні зазначили, що ця коаліція стане першим урядом в Ісландії, у якому всі лідери партій є жінками. Також країна вперше матиме водночас жінку-президента та жінку-прем'єр-міністра.
Крім того, 36-річна Кріструн Фростадоттір стане наймолодшим прем'єр-міністром в історії Ісландії. Її уряд замінить консервативний уряд Партії незалежності Б'ярні Бенедиктссона, який посів друге місце на виборах через внутрішні розбіжності та громадське невдоволення з питань міграції, енергетики та житлової політики.
- Нагадаємо, 14 жовтня прем'єр-міністр Ісландії Б'ярні Бенедіктссон оголосив про відставку уряду країни.
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