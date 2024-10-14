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Премʼєр-міністр Ісландії Бенедіктсон заявив про відставку уряду

Катерина Єсікова
14 жовтня, 2024 понедiлок
07:25
Світ Ісландія

Прем'єр-міністр Ісландії Б'ярні Бенедіктссон оголосив про відставку уряду країни. Таким чином він анонсував позачергові вибори на кінець листопада

Зміст

Про це повідомляє RÚV та Bloomberg.

У неділю, 13 жовтня, прем'єр зібрав пресконференцію, під час якої заявив, що наступного дня планує відвідати президента Халлу Томасдоттір і попросити її розпустити уряд.

"Ближче до осені між коаліційними партіями почали виникати дедалі більші розбіжності. Мій висновок полягає в тому, що немає ймовірності того, що буде зроблено висновок щодо цих основних питань", - заявив прем'єр.

За словами премʼєр-міністра, вибори заплановані на 30 листопада.

Зазначається, що боротьба з урядом відбувається на тлі повторних вивержень вулканів на південно-західному півострові країни. Крім того, що сейсмічна активність привернула увагу міністрів, вона призвела до необхідності відновлення інфраструктури та переселення близько 1% населення країни.

  • У неділю, 2 червня, в Ісландії відбулися вибори президента. За результатами голосування перемогу здобула підприємиця та інвесторка Халла Томасдоттір.

Теги:
політика
Ісландія
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