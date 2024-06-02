В Ісландії на виборах президента перемогла бізнесменка Томасдоттір

Про це інформує RUV.

Зазначається, що за Томасдоттір проголосували 32,8% виборців. Її найближча конкурентка - колишня прем’єр-міністерка Катрін Якобсдоттір - набрала 25,7%.

Ексочільниця уряду вже привітала Томасдоттір, сказавши, що вона буде хорошою президенткою.

Тепер Томасдоттір, яка балотувалася на посаду президента вдруге, стане наступницею Гвюдні Торлаціус Йоуганнессон, який йде у відставку після двох чотирирічних термінів. Таким чином Ісландію вже вдруге очолить жінка.

Явка виборців цього року склала 78,83%, що є найвищим показником на президентських виборах в Ісландії з 1996 року.