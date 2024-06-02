В Ісландії на виборах президента перемогла бізнесменка Томасдоттір
У неділю, 2 червня, в Ісландії відбулися вибори президента. За результатами голосування перемогу здобула підприємиця та інвесторка Халла Томасдоттір
Про це інформує RUV.
Зазначається, що за Томасдоттір проголосували 32,8% виборців. Її найближча конкурентка - колишня прем’єр-міністерка Катрін Якобсдоттір - набрала 25,7%.
Ексочільниця уряду вже привітала Томасдоттір, сказавши, що вона буде хорошою президенткою.
Тепер Томасдоттір, яка балотувалася на посаду президента вдруге, стане наступницею Гвюдні Торлаціус Йоуганнессон, який йде у відставку після двох чотирирічних термінів. Таким чином Ісландію вже вдруге очолить жінка.
Явка виборців цього року склала 78,83%, що є найвищим показником на президентських виборах в Ісландії з 1996 року.
- 30 квітня парламент Ісландії переважною більшістю голосів схвалив запропоновану міністром закордонних справ резолюцію про довгострокову підтримку Ісландією України на період з 2024 по 2028 роки.
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