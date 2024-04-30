Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України до 2028 року
У вівторок, 30 квітня, парламент Ісландії переважною більшістю голосів схвалив запропоновану міністром закордонних справ резолюцію про довгострокову підтримку Ісландією України на період з 2024 по 2028 роки
Про це йдеться на сайті уряду Ісландії.
"Рішуча підтримка України є найважливішим питанням безпеки, яке стоїть перед Ісландією та Європою. Міжнародна правова система, на якій ґрунтується наша безпека і рівень життя, опинилася під загрозою через брутальне вторгнення Росії в Україну. Тому ми повинні зробити свій внесок у захист України рішучим і конкретним чином", - заявила міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Гильфадоттір.
Згідно з повідомленням, резолюція спрямована на підтримку незалежності, суверенітету, кордонів, безпеки цивільного населення, гуманітарної допомоги та відновлювальних робіт в Україні.
В уряді підкреслили, що "у сферах, охоплених політикою, підтримка України з боку Ісландії повинна бути порівнянною за обсягом з підтримкою інших північних країн".
- 15 квітня дорогою на Spring Meetings МВФ і Світового банку прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із міністеркою закордонних справ Ісландії Тордіс Гильфадоттір щодо підтримки України.
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