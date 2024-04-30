Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України до 2028 року

Про це йдеться на сайті уряду Ісландії.

"Рішуча підтримка України є найважливішим питанням безпеки, яке стоїть перед Ісландією та Європою. Міжнародна правова система, на якій ґрунтується наша безпека і рівень життя, опинилася під загрозою через брутальне вторгнення Росії в Україну. Тому ми повинні зробити свій внесок у захист України рішучим і конкретним чином", - заявила міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Гильфадоттір.



Згідно з повідомленням, резолюція спрямована на підтримку незалежності, суверенітету, кордонів, безпеки цивільного населення, гуманітарної допомоги та відновлювальних робіт в Україні.

В уряді підкреслили, що "у сферах, охоплених політикою, підтримка України з боку Ісландії повинна бути порівнянною за обсягом з підтримкою інших північних країн".