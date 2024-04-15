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Шмигаль зустрівся з головою МЗС Ісландії Гильфадоттір: говорили про інтеграцію України в ЄС і НАТО та посилення ППО

15 квітня, 2024 понедiлок
18:11
Війна з Росією

Дорогою на Spring Meetings МВФ і Світового банку прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із міністеркою закордонних справ Ісландії Тордіс Гильфадоттір щодо підтримки України

Про це Шмигаль написав у телеграм.

Він подякував ісландській чиновниці за допомогу у створенні Міжнародного реєстру збитків під час саміту Ради Європи в Рейк'явіку.

"Продовжуємо працювати над міжнародним фондом та комісією, аби спрямувати конфісковані російські активи на потреби України", - зазначив прем'єр.

Посадовці обговорили інтеграцію України в ЄС і НАТО. 

Шмигаль також подякував за військову підтримку, зокрема долучення до чеської ініціативи із закупівлі артилерійських боєприпасів.

"Наголосив на важливості посилення ППО України, аби захистити людей та критичну інфраструктуру.
Обговорили також реалізацію Формули миру президента України. Вдячний Ісландії за вагомий внесок у зміцнення стійкості України в протидії російському агресору", - зазначив український прем'єр.

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

  • Ісландія планує витратити близько 2 млн євро на закупівлю боєприпасів для України у рамках ініціативи Чехії.
Теги:
Світ
Україна
ППО
Ісландія
Денис Шмигаль
допомога Україні
підтримка України
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