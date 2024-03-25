Ісландія виділить 2 млн євро на закупівлю боєприпасів для України

Про це повідомляє пресслужба уряду Ісландії.

"Боєприпасів не вистачало, і Чехія у співпраці з основними країнами-партнерами Ісландії взяла на себе зобов'язання забезпечити боєприпасами артилерію України, яка відіграє ключову роль в обороні країни", - йдеться в повідомленні.

На проєкт Ісландія планує витратити близько 2 млн євро.

"Вкрай важливо, щоб ми продовжували рішуче підтримувати Україну, але таким чином ми робимо внесок не лише в захист народу країни, а й у міжнародне право в ширшому контексті та наші власні інтереси безпеки", – сказав міністр закордонних справ країни Б’ярні Бенедіктсон.

Також Ісландія підтримає закупівлю обладнання для жінок в українську армію. Військових жінок пропонується забезпечити уніформою, бронежилетами, медичними та гігієнічними засобами на 75 млн ісландських крон (майже 2 млн грн).

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу. Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

8 березня президент Чехії Петр Павел заявив про завершення збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. В уряді уточнили, що йдеться лише про першу партію, обсягом 300 тис. снарядів.

12 березня у Чехії заявили про можливість закупівлі ще 200 тис. артилерійських снарядів для України додатково до 300 тис., придбання яких профінансовано раніше.

В уряді Чехії заявили, що артилерійські снаряди, які будуть закуплені за ініціативою Праги, ймовірно, почнуть надходити до України у червні.

Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів в Україну й передасть 30 мільйонів євро в рамках наступного пакета допомоги.

15 березня міноборони Португалії заявило, що виділить 100 млн євро на чеську ініціативу пошуку боєприпасів для України.

19 березня міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен оголосив, що уряд країни виділить 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України у рамках ініціативи Чехії.

Уряд Литви прийняв рішення виділити €35 млн на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії.