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У Чехії заявили, що знайшли можливість закупити ще 200 тис. снарядів для України

12 березня, 2024 вiвторок
19:16
Війна з Росією Снаряди 155-мм

У Чехії заявили про можливість закупівлі ще 200 тис. артилерійських снарядів для України на додачу до 300 тис., придбання яких профінансовано раніше

Про це 12 березня заявив чеський прем’єр-міністр Петр Фіала, повідомляють Ceske noviny.

За словами Фіали, до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів у третіх країн приєдналися 18 країн, зокрема Канада, Німеччина, Нідерланди й Польща. Вони можуть придбати додаткові 200 тис. боєприпасів у третіх країнах.

"Я вважаю це великим успіхом. Це ще один доказ того, що Чехія є повноцінним активним гравцем у європейській політиці безпеки, що вона може використовувати свої переваги", – сказав чеський прем'єр-міністр.

За словами Фіали, ініціатива щодо отримання додаткових снарядів у третіх країнах є відносно простим механізмом, але потребує "ноу-хау".

"Це принесе реальні результати для української оборони і зможе надати їй додаткову підтримку, коли європейські країни ще не мають достатніх потужностей для власного виробництва", - зазначив прем’єр-міністр Чехії.

Відтак з 800 тис. снарядів, які Чехія знайшла для України, вже є можливість закупити 500 тис.

Фіала окремо оголосив, що за два роки Чехія доставила в Україну понад мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу. Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

8 березня президент Чехії Петр Павел заявив про завершення збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. В уряді уточнили, що йдеться лише про першу партію, обсягом 300 тис. снарядів.

Теги:
Чехія
зброя для України
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