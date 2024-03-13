Перші поставки боєприпасів, закуплених для України за ініціативою Чехії, можуть відбутись у червні, – радник прем’єра

Про це пише Euroactiv.

Ідеться про 300 тис. снарядів, закупівлю яких було підтверджено, і ще 200 тис., які були обіцяні. Мета Чехії – поставити боєприпаси в Україну цього року.

"Я не хочу обіцяти неможливого, тому що навіть в ідеальній ситуації знадобляться місяці, щоб успішно доставити матеріал на передову, де він найбільше потрібен", — сказав прем'єр Чехії Петр Фіала під час конференції.

Своєю чергою Томаш Пояр, радник з національної безпеки Чехії та радник прем’єр-міністра, сказав, що перші партії боєприпасів можуть надійти в Україну у червні.

"Обіцяні гроші мають надійти, і контракти мають бути укладені. На момент укладення контракту на доставку (боєприпасів) в Україну піде кілька тижнів", - сказав він.

"Починаючи з червня, поставки можуть надходити", - додав радник.

Пояр відмовився розкрити походження боєприпасів, заявивши, що ініціатива шукає боєприпаси по всьому світу, "де вони доступні за розумною ціною та розумної якості".

Координатори ініціативи очікують, що Росія спробує зірвати поставки боєприпасів в Україну, тому всі інші деталі намагаються тримати в секреті.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи й Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу. Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

8 березня президент Чехії Петр Павел заявив про завершення збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. В уряді уточнили, що йдеться лише про першу партію обсягом 300 тис. снарядів.