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Польща та Литва можуть закрити кордон з Білоруссю через провокації ПВК Вагнера

29 липня, 2023 субота
04:08
Війна з Росією ПВК Вагнер

Польща та Литва розглядають можливість закриття кордонів з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської ПВК Вагнера

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічус, передає "Радіо Свобода".

"Міркування реальні. Можливість закриття кордону існує", – сказав він журналістам.

Литва неодноразово попереджала своїх західних союзників, що найманці ПВК Вагнера можуть маскуватися під шукачів притулку, намагаючись перетнути кордон Білорусі з країнами-членами ЄС, або влаштувати провокації за участю біженців.

"Це можуть бути якісь групи біженців, нелегальних мігрантів, яких перекидають, щоб викликати якісь заворушення", – сказав Абрамавічус.

Голова правлячої партії Польщі Ярослав Качинський 28 липня заявив, що вагнерівці перебувають у Білорусі не для розваги.

"Вони є там для того, щоб створювати різного роду кризи, насамперед спрямовані проти Польщі", – сказав Качинський, додавши, що Польща нарощує свою обороноздатність, "щоб ці провокації, ці дії зазнали поразки".

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера.

Вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. Після цього, того ж дня, стало відомо, що до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.

В Інституті вивчення війни заявили, що немає жодних ознак того, що вагнерівці у Білорусі мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу

25 липня, до Білорусі прибула 11-та колона вагнерівців, цього разу з бронеавтомобілями. У колоні щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Також стало відомо, хто очолив вагнерівців у Білорусі.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі. Також цього дня Гаюн повідомив, що до Білорусі прибула 12-та за рахунком колона ПВК Вагнера, у якій нарахували щонайменше 50 одиниць техніки.

28 липня у Центрі національного спротиву попередили, що вагнерівці готують провокації на кордоні Білорусі з ЄС. Також цього дня у Білорусі зафіксували 13-ту колону найманців.

Польща
Білорусь
Литва
біженці
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