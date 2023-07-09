Про це повідомили в Офісі Президента.

Зазначається, що начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко поінформував Президента про облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд, а також про соціально-економічну ситуацію в області. Учасники наради заслухали доповідь командувача ОУВ "Волинь" Володимира Миронюка про обстановку в зоні оперативної відповідальності.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко доповів про заходи з посилення захисту українсько-білоруської ділянки державного кордону на території Волинської області.

Мер Луцька Ігор Поліщук поінформував учасників наради про забезпечення життєдіяльності міста та про оборонні заходи в умовах воєнного стану.

Крім того, було заслухано інформацію генерального директора ДП "Ліси України" Юрій Болоховця про результати діяльності підприємства за І півріччя 2023 року.

Також під час наради йшлося про криміногенну та оперативну обстановку у Волинській області.

Президент подякував усім в області, хто працює заради наближення перемоги України.

Також Володимир Зеленський опублікував відео свого візиту на Волинь.

"Луцьк, Замок Любарта, тривала координаційна нарада щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині. Перше: кордон, ситуація у прикордонній Білорусі. Друге: посилення наших Сил оборони та безпеки й усієї північної ділянки кордону, в кожній області. Доповідали військові, правоохоронці, місцева влада. Третє: стан укриттів. Четверте: бюджетне забезпечення. Пʼяте: робочі місця", - підписав він.