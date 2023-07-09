Зеленський та Дуда зустрілися в Луцьку: деталі
У неділю, 9 липня, президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Луцьку
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, передає "Еспресо.Захід".
Відомо, що президенти завітали до Кафедрального костелу святих Петра й Павла. Їхній візит заздалегідь не анонсували. Зустріч відбувається на тлі вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.
"Разом вшановуємо всіх невинно убієнних волинян! Пам'ять нас єднає! Разом ми сильніші" – йдеться у повідомленні Канцелярії президента Польщі.
Фото: twitter/prezydentp
Зеленський у своєму телеграм-каналі також повідомив про зустріч із Дудою в Луцьку.
"Разом вшановуємо всіх невинних жертв Волині! Памʼять нас єднає! Разом ми сильніші!" - написав він.
На месу також прибув митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Блаженніший Святослав та глава Української греко-католицької церкви.
- Нагадаємо, у суботу, 8 липня, Володимир Зеленський відвідав Львів.
- Разом зі Зеленським в Україну повернулись командири з "Азовсталі", які перебували у Туреччині після російського полону.
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