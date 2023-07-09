Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, передає "Еспресо.Захід".

Відомо, що президенти завітали до Кафедрального костелу святих Петра й Павла. Їхній візит заздалегідь не анонсували. Зустріч відбувається на тлі вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

"Разом вшановуємо всіх невинно убієнних волинян! Пам'ять нас єднає! Разом ми сильніші" – йдеться у повідомленні Канцелярії президента Польщі.

Фото: twitter/prezydentp

Зеленський у своєму телеграм-каналі також повідомив про зустріч із Дудою в Луцьку.

"Разом вшановуємо всіх невинних жертв Волині! Памʼять нас єднає! Разом ми сильніші!" - написав він.

На месу також прибув митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Блаженніший Святослав та глава Української греко-католицької церкви.