Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

На запитання, чи вважаєте він, що вагнерівці можуть спричинити якісь сутички на польському та литовському кордоні (наприклад, з відрізку так званого Сувальського коридору), Наєв відповів: "Нами не виключається застосування ПВК на території прикордонних районів Польщі та Литви. Найбільш ймовірно бойовики ПВК за сприянням комітету державної безпеки Білорусі та ФСБ РФ будуть проводити пошук слабо контрольованих ділянок кордону, виводити з ладу технічні засоби спостереження тощо".

За його словами, у разі реалізації вказаного сценарію, противник може спрямовувати свою діяльність на ускладнення постачання Україні військової матеріально-технічної допомоги від країн-партнерів.

Вагнерівці в Білорусі та загроза Польщі й Литві

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі.

Згодом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що понад 100 вагнерівців вирушили до Сувальського коридору.

3 серпня найманці ПВК Вагнера розташувалися у Білорусі біля кордону з Литвою, в місті Гродно. Президент країни Гітанас Науседа занепокоєний безпековою ситуацією. Також стало відомо, що Польща та Литва розглядають можливість закриття кордонів з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської ПВК Вагнера.

6 серпня на латвійсько-білоруському державному кордоні прикордонники з Білорусі допомогли чотирьом мігрантам пробратися через паркан і незаконно потрапити до сусідньої країни. У Литві назвали це провокацією. Наступного дня в Білорусі стартували військові навчання. Полігони розташовано поруч із Сувальським коридором – ділянкою між Польщею та Литвою і Білоруссю та Калініградською областю Росії.

8 серпня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача прикордонної служби й наказав посилити кордон із Білоруссю додатковими солдатами. Згодом він повідомив, що Польща планує збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч.

12 серпня у Польщі заявили про початок операції Ryngraf. На кордоні з білорусами розгорнуто польську військово-оперативну групу. Також стало відомо, що Варшава посилить захист польсько-білоруського кордону вертольотами й танками.