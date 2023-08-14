Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У ЗСУ не виключають певних дій вагнерівців у прикордонних районах Польщі та Литви

У ЗСУ не виключають певних дій вагнерівців у прикордонних районах Польщі та Литви

14 серпня, 2023 понедiлок
10:11
Світ Сергій Наєв

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що ПВК Вагнера, яка перебуває в Білорусі, може провести пошук слабо контрольованих ділянок кордонів Польщі та Литви, а також виводити з ладу технічні засоби спостереження

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

На запитання, чи вважаєте він, що вагнерівці можуть спричинити якісь сутички на польському та литовському кордоні (наприклад, з відрізку так званого Сувальського коридору), Наєв відповів: "Нами не виключається застосування ПВК на території прикордонних районів Польщі та Литви. Найбільш ймовірно бойовики ПВК за сприянням комітету державної безпеки Білорусі та ФСБ РФ будуть проводити пошук слабо контрольованих ділянок кордону, виводити з ладу технічні засоби спостереження тощо".

За його словами, у разі реалізації вказаного сценарію, противник може спрямовувати свою діяльність на ускладнення постачання Україні військової матеріально-технічної допомоги від країн-партнерів.

Вагнерівці в Білорусі та загроза Польщі й Литві

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. 

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі. 

Згодом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що понад 100 вагнерівців вирушили до Сувальського коридору

3 серпня найманці ПВК Вагнера розташувалися у Білорусі біля кордону з Литвою, в місті Гродно. Президент країни Гітанас Науседа занепокоєний безпековою ситуацією. Також стало відомо, що Польща та Литва розглядають можливість закриття кордонів з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської ПВК Вагнера.  

6 серпня на латвійсько-білоруському державному кордоні прикордонники з Білорусі допомогли чотирьом мігрантам пробратися через паркан і незаконно потрапити до сусідньої країни. У Литві назвали це провокацією. Наступного дня в Білорусі стартували військові навчання. Полігони розташовано поруч із Сувальським коридором – ділянкою між Польщею та Литвою і Білоруссю та Калініградською областю Росії.

8 серпня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача прикордонної служби й наказав посилити кордон із Білоруссю додатковими солдатами. Згодом він повідомив, що Польща планує збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч. 

12 серпня у Польщі заявили про початок операції Ryngraf. На  кордоні з білорусами розгорнуто польську військово-оперативну групу. Також стало відомо, що Варшава посилить захист польсько-білоруського кордону вертольотами й танками.

Росія
Польща
Білорусь
Литва
ЗСУ
Вагнергейт
Сергій Наєв
Військові новини
Читайте також:
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
13 серпня, 2023 неділя
Росіяни кажуть, що відкрили вогонь аби зупинити суховантаж на шляху до Ізмаїла. Але інших підтверджень немає
На фото Дмитрий Кулеба
12 серпня, 2023 субота
Кулеба попередив українців про важку осінь: що відомо
13 серпня, 2023 неділя
ISW: ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області, проте це ще не плацдарм
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.9
    Купівля 36.9
    Продаж 37.66
  • EUR
    Купівля 40.62
    Продаж 41.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
14 серпня
10:31
Сергій Наєв
"Ніхто ніколи не відкидав": Наєв про ймовірність повторного наступу на Київ й загрозу вагнерівців для України
10:27
Харківщина
Ворог уночі обстріляв Ізюм: поранено жінку
10:23
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 серпня: ціни в обмінниках
10:12
Крістіан Лінднер
В Україну вперше від початку війни приїхав міністр фінансів Німеччини
10:01
OPINION
Віктор Трегубов
У війні винен Путін, а не "не такі" українці
09:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
Україна заходить на друге ідеологічне коло, коли робить ставку на дух та витривалість армії, - Згурець
09:47
ЗСУ
На південному фланзі Бахмутського напрямку ЗСУ звільнили вже 40 кв. км території, - Маляр
09:41
Огляд
міжнародний огляд
Чи могли б F-16 змінити темпи контрнаступу та як турки стежать за кораблями РФ. Акценти світових ЗМІ 14 серпня
09:32
Окупанти обстріляли Запорізький район
Окупанти обстріляли Запорізький район: двоє людей загинуло
09:08
На Київщині сталася транспортна подія з вантажним потягом, низка рейсів прибуватиме до столиці із затримкою
09:05
Торнадо
На сході Китаю пронісся руйнівний торнадо: 2 загиблих, 15 поранених
08:56
Оновлено
На фото: система ППО
Сили оборони знищили ворожий вертоліт, 8 "калібрів" та 15 ударних БПЛА
08:51
вибух - ілюстрація
У США під час авіашоу впав радянський винищувач МіГ-23
08:44
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
У Силах оборони сказали, чому на півдні ворог не може забезпечити логістику у темпі бойової робити
08:36
Оновлено
Атака на Одесу
Ворог атакував Одесу: є постраждалі, від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж
08:32
Обстріли Херсона, Херсонщина
Армія РФ вночі вдарила по житлових кварталах Херсона: постраждали троє людей
08:32
психологічне здоров'я
Дихання може впливати на формування пам'яті людини, - дослідження
08:19
Оновлено
окупанти орки
Росія втратила за добу війни 530 солдатів, 19 бойових бронемашин та 9 дронів
08:05
Ілон Маск та Марк Цукерберг
Цукерберг заявив, що Маск "несерйозно налаштований" на бій і "настав час рухатися далі". Маск відповів
08:03
OPINION
Олексій Петров
Без Єрмака нічого не відбувається...
07:42
Tesla авто
Tesla знижує ціни в Китаї на деякі версії Model Y
07:40
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво ракет в КНДР перед початком навчань США та Південної Кореї
06:54
кокаїн
У Чехії знайшли кокаїну на €83 млн серед вантажу бананів
06:39
російські військові окупанти
ISW: Російський інформаційний простір використовує успіх ЗСУ в Урожайному для критики свого командування
06:36
ЗСУ, шеврон з прапором
У Франції пройшли підготовку вже 6 тис. українських військових
05:36
Олександр Кубраков
Україна закликала ООН відреагувати на терор Росії у Чорному морі
00:33
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
Росіяни на окупованих територіях України погрожують старшокласникам не видати атестати без наявності паспорта РФ
00:13
У Махачкалі перекрили федеральну трасу
У Дагестані обурені відсутністю світла та води жителі перекрили федеральну трасу
00:02
знищені окупанти
ЗСУ за добу на Таврійському напрямку знищили 269 військових РФ
2023, неділя
13 серпня
23:45
військовий переворот у Нігері
Лідер військового перевороту в Нігері заявив про відкритість до переговорів з ECOWAS
23:24
Російський майор Юрій Томов в українському полоні
"Бездумна політика Путіна": Полонений на лівобережжі Херсонщини російський комбат Томов здав позиції РФ й розповів про настрої окупантів
23:19
землетрус
У КНДР сталися два землетруси біля ядерного полігону
22:57
Окупанти атакували 8 громад на Сумщині: пошкоджено багатоповерхівку
22:40
Російський генерал-полковник Михайло Теплинський
Народився на Донеччині, дружина з Миколаєва: журналіст озвучив біографію генерала Теплинського, що очолює бойові дії окупантів
22:32
Кримський міст
Зеленський пояснив "красномовне задимлення на Кримському мосту"
21:51
F-16
Україна може досягти успіху під час контрнаступу і без F-16, - NYT
21:46
Оновлено
Олександр Зубков (ліворуч), Верес - Шахтар
УПЛ: результати і розклад усіх матчів 3-го туру чемпіонату України з футболу
21:33
В Ірані стався теракт в мавзолеї: щонайменше 2 людей загинули
21:22
Денис Шмигаль
Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об’єктів, - Шмигаль
21:12
крилата ракта "Калібр"
Росіяни вивели у Чорне море надводний ракетоносій із 8 "калібрами"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV