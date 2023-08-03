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Частина бойовиків ПВК Вагнера підійшла до литовського кордону, - Науседа

3 серпня, 2023 четвер
13:56
Світ ЧВК Вагнер

Найманці ПВК Вагнера розташувалися у Білорусі біля кордону з Литвою, в місті Гродно. Президент країни Гітанас Науседа занепокоєний безпековою ситуацією

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, пише LRT.

Лідери держав зустрілися для того, щоб обговорити питання безпеки на кордоні та потенційні загрози, пов'язані з діяльністю вагнерівців у Білорусі. Також обговорювалися можливі провокації та готовність відповіді на них. Науседа також поділився інформацією про розташування найманців біля литовського кордону.

Науседа підкреслив, що присутність ПВК Вагнера в Білорусі є додатковим і дуже важливим фактором ризику для безпеки – ми маємо бути напоготові та готовими до будь-яких сценаріїв.

"Кількість бойовиків ПВК Вагнера, які дислокуються на території Білорусі, вже перевищує 4 тисячі. Частина з них підійшла до нашого кордону, зайнявши позицію в районі Гродного, а це означає, що ця ситуація дуже зручна для організації провокацій як на кордоні Польщі та Білорусі, так і на кордоні Литви та Білорусі", - сказав президент Литви.

За його словами, заходи безпеки вже вжиті, охорона литовського кордону посилена, підготовлені та оновлені плани прикриття кордону, які передбачають посилення і з боку армії.

Глава країни застерігає не дивитися зверхньо на вагнерівців: "Це серйозна сила, це не якісь недосвідчені хлопці, які не вміють поводитися зі зброєю. Це люди, які отримали бойовий досвід на полі бою, вони справді дуже небезпечні".

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати. А вже 14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці наступного дня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера. Згодом вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі. Також цього дня Гаюн повідомив, що до Білорусі прибула 12-та за рахунком колона ПВК Вагнера, у якій нарахували щонайменше 50 одиниць техніки.

28 липня у Центрі національного спротиву попередили, що вагнерівці готують провокації на кордоні Білорусі з ЄС. Також цього дня у Білорусі зафіксували 13-ту колону найманців.

29 липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що понад 100 вагнерівців вирушили до Сувальського коридору.

31 липня стало відомо, що ПВК Вагнера призупинила "на невизначений термін" роботу своїх регіональних центрів із набору найманців. Також за наказом фінансиста Євгена Пригожина вони мають до 5 серпня прибути до таборів у Республіці Білорусь. 

У Білорусі виявили ще одну локацію приватної військової компанії Вагнера поблизу Осиповичів, найманці використовують склади.

Росія
Польща
Білорусь
Литва
Вагнергейт
Євген Пригожин
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