Польща прикриє кордон з Білоруссю вертольотами "Апачі" й танками "Абрамс"
Варшава посились захист польсько-білоруського кордону вертольотами й танками
Для наступного тижня, тобто починаючи з понеділка, 14 серпня 2023 року, буде здійснено необхідні закупівлі. З такою заявою виступив міністр оборони Республіки Польща Маріуш Блащак, передає Польське радіо.
"Наступного тижня ми очікуємо рішення Конгресу США у відповідь на наш запит щодо ударних гелікоптерів "Апачі". "Абрамси" разом із "Апачами" сформують бар’єр, який закриє Брестську браму", - повідомив очільник міноборони Польщі.
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Він пояснив, що "Брестська брама - це рівнина в околицях Бреста, тобто кордону з Білоруссю (смуга шириною близько 80 кілометрів, між Нарвою та Західним Бугом - ред.)".
"Справа в тому, що танки "Абрамс" разом з "Апачами" становлять непроникну перешкоду", - наголосив Блащак.
Серед озброєння, яке поситить польську безпеку на Брестському напрямку, міністр також згадав танки K2 Black Panther з Південної Кореї, бойові літаки FA-50, високомобільну реактивну артилерійську систему HIMARS.
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"Після вісімнадцятирічної перерви ми відновили військову частину - 1-шу ракетну бригаду", - додав очільник Міноборони.
Він зазначив, що для виробництва зброї Польщею використовується як вітчизняна оборонна промисловість, так і заводи оборонної промисловості країн-союзниць.
Намір придбати 96 гелікоптерів Apache польське міноборони висловлювало ще минулого 2022 року. У травні 2023 року відповідної домовленості було досягнуто з американською стороною.
- Перед цим стало відомо, що Польща свій північно-східний кордон, де вона межує із Білоруссю, не тисячею, як планувалося спочатку, а двома тисячами військовослужбовців.
- Основну загрозу там, на думку офіційної Варшави, становлять російські найманці з ПВК "Вагнера", білоруська армія, яку зараз навчають вагнерівці, а також, власне, армія РФ, що може використати територію Білорусі для нападу на Польщу.
- 23 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір вагнерівців піти на "екскурсію" до Варшави й Жешува.
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