Польща прикриє кордон з Білоруссю вертольотами "Апачі" й танками "Абрамс"

Для наступного тижня, тобто починаючи з понеділка, 14 серпня 2023 року, буде здійснено необхідні закупівлі. З такою заявою виступив міністр оборони Республіки Польща Маріуш Блащак, передає Польське радіо.

"Наступного тижня ми очікуємо рішення Конгресу США у відповідь на наш запит щодо ударних гелікоптерів "Апачі". "Абрамси" разом із "Апачами" сформують бар’єр, який закриє Брестську браму", - повідомив очільник міноборони Польщі.

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Він пояснив, що "Брестська брама - це рівнина в околицях Бреста, тобто кордону з Білоруссю (смуга шириною близько 80 кілометрів, між Нарвою та Західним Бугом - ред.)".

"Справа в тому, що танки "Абрамс" разом з "Апачами" становлять непроникну перешкоду", - наголосив Блащак.

Серед озброєння, яке поситить польську безпеку на Брестському напрямку, міністр також згадав танки K2 Black Panther з Південної Кореї, бойові літаки FA-50, високомобільну реактивну артилерійську систему HIMARS.

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"Після вісімнадцятирічної перерви ми відновили військову частину - 1-шу ракетну бригаду", - додав очільник Міноборони.

Він зазначив, що для виробництва зброї Польщею використовується як вітчизняна оборонна промисловість, так і заводи оборонної промисловості країн-союзниць.

Намір придбати 96 гелікоптерів Apache польське міноборони висловлювало ще минулого 2022 року. У травні 2023 року відповідної домовленості було досягнуто з американською стороною.