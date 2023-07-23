Лукашенко сказав Путіну, що вагнерівці просяться на "екскурсію до Варшави"

Про це він сказав на зустрічі з керівником Росії Володимиром Путіним у неділю, 23 липня 2023 року, у Санкт-Петербурзі, передає білоруська державна інформагенція БЕЛТА.

"Можливо, і не варто було говорити. Але скажу, що нас почали "напружувати" вагнерівці. Просяться на Захід: "Дозвольте нам!" Я кажу: "Вам навіщо на Захід туди?" Ну, й тишком-нишком... Ми ж контролюємо, що відбувається. "Ну, сходимо на екскурсію до Варшави й Жешува", - навів подробиці Лукашенко.

Польське місто Жешув, за словами Олександра Лукашенка, цікавіть вагнерівців, оскільки через нього Україна отримує західну військову техніку.

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"А Жешув для них є неприйнятним. Коли вони воювали під Бахмутом (Лукашенко сказав "Артемівськом" - ред.), вони ж знають, звідки йшла військова техніка. У них це всередині сидить. Жешув - це біда", - зазначив самопроголошений білоруський президент.

"Звичайно, я тримаю їх у центрі Білорусі, як домовились. Не хотілося б туди їх передислоковувати. Тому що у них настрої погані. Й слід віддати належне, вони знають, що відбувається навколо Союзної держави", - додав Лукашенко.

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При цьому він попросив Путіна "дивитися" за цією ситуацією. Цих його слів немає ані у повідомленні БЕЛТА, ані у пресрелізі на його сайті, але вони є наприкінці відео зі згаданим фрагментом його розмови з Путіним. Відео розмістив у телеграмі російський пропагандист з пулу Кремля Павло Зарубін.

"Це так, штрих. Тому ми будемо усіляко протидіяти цьому. І я прошу теж щоб ви дивилися це питання у себе", - підсумував Лукашенко.

Лукашенко прибув з візитом до Путіна ввечері у суботу, 22 липня. Перемовини триватимуть включно із понеділком, 24 липня.