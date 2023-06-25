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Війна з Росією: хроніка
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Спектакль з Пригожиним був потрібен, щоб Лукашенко міг прийняти ПВК "Вагнера" у Білорусі, - ексзаступник начальника генштабу Війська Польського

25 червня, 2023 неділя
22:13
Війна з Росією Євген Пригожин

Загроза переміщення приватної армії "Вагнера" на територію Білорусі, де вона становитиме небезпеку для північної та західної України, можна вважати головним наслідком заколоту Євгена Пригожина

Такої точки зору дотримується колишній заступник начальника Генерального штабу Війська Польського генерал Леон Коморницький, про що він заявив 25 червня 203 року в етері Polskie radio 24.

"Дії Пригожина були під контролем Путіна і розмінною монетою в перемовинах з Лукашенком, який відмовляється вводити свої війська в Україну. Похід на Москву зімітували. Перекидання групи "Вагнера" на територію Білорусі становить загрозу для північної та західної України", - заявив Коморницький.

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Ексзаступник начальника Генштабу Війська Польського підкреслив, що усе це відбувається в межах "російських стандартів".

"У Росії нікого не цікавить імідж і міжнародна думка. Там має значення тільки сила, а армія використовується для політичних рішень. Путін вже втратив імідж у світі, коли послав свою армію проти українського народу, він розшукуваний злочинець. Не будемо сумувати, що Путін постраждав. Він перетворить це на успіх для внутрішнього використання. Зовнішнє його не цікавить. Путіну нічого виграти і нічого втрачати, він вже усе втратив", - зазначив генерал.

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Окрім того, за словами Коморницького, "метою заходів також було завуалювати проблеми Росії, пов'язані з війною в Україні".

Наєв оцінив можливість удару ПВК "Вагнера" з Білорусі

Загрозу руху вагнерівців на Україну тепер вже з Білорусі - якщо вони там тепер, дійсно, з'являться на чолі з Пригожиним - прокоментував командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв: 

"З приводу заяв щодо можливої участі ПВК "Вагнер" у нападі на нашу територію з боку Республіки Білорусь. Хочу всіх запевнити, що ситуація у Північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою. Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби. У посиленому режимі працюють всі служби від розвідки до інженерних військ. Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7. Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках".

  • Нагадаємо, рух кількатисячних колон вагнерівців на Москву, як і захоплення ними військових та цивільних об'єктів у Ростові-на-Дону та Воронежі, не викликав особливого спротиву з боку інших російських силовиків. Як наголосив сам Пригожин, 23-24 червня під час, як він висловився", "маршу справедливості" ПВК "Вагнера" не втратила жодного бійця.
  • За 200 км від Москви Пригожин погодився зупинити вагнерівців й пішов на перемовини, на яких основним представником від Путіна, за офіційною інформацією, був самопроголошений президент Республіки Білорусі Олександр Лукашенко.
  • Далі, за словами речника Кремля, Пригожину дозволять жити й працювати у Білорусі, тоді як в РФ з нього вже знято звинувачення у заколоті.
  • Яка доля чекає ПВК "Вагнер", наразі остаточно не відомо.
Україна
Росія
Польща
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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