Вагнерівці можуть напасти на Україну з Білорусі, - ексголова британського генштабу Даннатт
Генерал та ексголова генштабу Великої Британії Річард Даннатт вважає, що Євген Пригожин та ПВК Вагнера можуть напасти на Україну з Білорусі
Про це пише SkyNews.
"Той факт, що він поїхав до Білорусі, викликає певне занепокоєння", - сказав військовий.
Даннатт зазначає, що якщо Пригожин зміг зберегти біля себе "ефективну бойову силу" то він може становити загрозу для України, оскільки може застосувати її для спроб знову захопити Київ
"Наслідки того, що відбулося вчора (заколот Пригожина - ред.), будуть відчутними ще довго", - сказав генерал.
Попри це, він зазначив, що російська армія значно послабшала внаслідок заколоту, що стався.
"Російські військові... явно перебувають у деякому безладі", - додав Даннатт.
- У п'ятницю, 23 червня, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. З рештою, Пригожин та влада Росії досягли перемир'я, уряд РФ оголосив, що власник ПВК Вагнера виконуватиме завдання в Білорусі. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
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