Про це пише SkyNews.

"Той факт, що він поїхав до Білорусі, викликає певне занепокоєння", - сказав військовий.

Даннатт зазначає, що якщо Пригожин зміг зберегти біля себе "ефективну бойову силу" то він може становити загрозу для України, оскільки може застосувати її для спроб знову захопити Київ

"Наслідки того, що відбулося вчора (заколот Пригожина - ред.), будуть відчутними ще довго", - сказав генерал.

Попри це, він зазначив, що російська армія значно послабшала внаслідок заколоту, що стався.

"Російські військові... явно перебувають у деякому безладі", - додав Даннатт.