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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Російські пілоти з легкістю знищили б колони вагнерівців, якби був відданий відповідний наказ, - речник Командування ПС ЗСУ Ігнат
Ексклюзив

Російські пілоти з легкістю знищили б колони вагнерівців, якби був відданий відповідний наказ, - речник Командування ПС ЗСУ Ігнат

25 червня, 2023 неділя
10:47
Війна з Росією ЧВК Вагнер

Речник Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат переконаний, що в Кремлі не віддавали наказу знищити колони вагнерівців, які рухались у напрямку Москви

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"З вчорашніх подій на Росії можна зробити висновок, що Пригожин боявся відповіді російської авіації. І відверто кажучи, авіації дійсно треба боятись. Оскільки вона може рознести за лічені хвилини все угруповання. Проте, як бачимо, все трішки по-іншому закінчилось. Хочу лише наголосити, що якби був відданий відповідний наказ, то російські пілоти з легкістю б знищили колони вагнерівців, які рухались на Москву", - розповів Ігнат.

  • У п'ятницю, 23 червня, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
  • Ввечері у суботу, 24 червня 2023 року, наближений до адміністрації самопроголошеного президента Республіки Білорусь ТГ-канал "Пул першого" оприлюднив текст від пресслужби Олександра Лукашенка про те, що Пригожин погодився зупинити рух колон на Москву

 
Росія
російська армія
окупанти
Вагнергейт
Євген Пригожин
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