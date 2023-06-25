Російські пілоти з легкістю знищили б колони вагнерівців, якби був відданий відповідний наказ, - речник Командування ПС ЗСУ Ігнат
Речник Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат переконаний, що в Кремлі не віддавали наказу знищити колони вагнерівців, які рухались у напрямку Москви
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"З вчорашніх подій на Росії можна зробити висновок, що Пригожин боявся відповіді російської авіації. І відверто кажучи, авіації дійсно треба боятись. Оскільки вона може рознести за лічені хвилини все угруповання. Проте, як бачимо, все трішки по-іншому закінчилось. Хочу лише наголосити, що якби був відданий відповідний наказ, то російські пілоти з легкістю б знищили колони вагнерівців, які рухались на Москву", - розповів Ігнат.
- У п'ятницю, 23 червня, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
- Ввечері у суботу, 24 червня 2023 року, наближений до адміністрації самопроголошеного президента Республіки Білорусь ТГ-канал "Пул першого" оприлюднив текст від пресслужби Олександра Лукашенка про те, що Пригожин погодився зупинити рух колон на Москву
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