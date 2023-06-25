Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"На жаль, ніякого деструктиву в Росії не відбулось. Все, що відбувалось на Росії в останні дні є контрольованою російськими спецслужбами акцією. Пригожин виконував кілька місій покладених на нього. Найголовніше, він перевів ПВК Вагнера під повний контроль російського міноборони, зробивши один із найбоєздатніших підрозділів окупаційних військ частиною регулярної армії. Тобто ПВК Вагнера втратило самостійність у прийнятті рішень в моменті планування операцій", - пояснив Снєгирьов.



Експерт наголосив, що Пригожин ніколи не був самостійним гравцем в російській політиці.



"Пригожин є продуктом російських спецслужб. Він людина, яка є частиною найближчого оточення Путіна. За ним стоять Кірієнко та інші посадові особи. Тому говорити про якусь самостійність Пригожина не доводилось й не доводиться", - додав він.

У п'ятницю, 23 червня, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.

Ввечері у суботу, 24 червня 2023 року, наближений до адміністрації самопроголошеного президента Республіки Білорусь ТГ-канал "Пул першого" оприлюднив текст від пресслужби Олександра Лукашенка про те, що Пригожин погодився зупинити рух колон на Москву