Таку думку в етері телеканалу "Еспресо"

"Путін може готуватись до війни проти Польщі. Оскільки програти Україні, яку, як він стверджує вигадав Ленін, для нього буде приниженням. А от програти блоку НАТО не така вже й ганьба. Він цілком може довести ситуацію подібну до Карибської кризи, а потім шукати компроміс, що також є чудовим варіантом виходу із ситуації для російського населення. Навіть те, що вагнерівці були передислоковані на територію Білорусі, може бути частиною цієї гри Путіна", - пояснив Хара.

Експерт наголосив, що Путін може вдатись до прямого зіткнення з НАТО, через невдачі в Україні

"ПВК Вагнера від початку фінансувався з бюджету РФ. Проте зараз Кремль може змінити риторику і заявляти, що якісь там добровольці, які можуть розпочати бої за Сувальський коридор. Тобто різні сценарії можуть бути. Неможливість Путіна досягти якихось цілей в Україні, можуть підштовхнути його до різних абсурдних дій", - додав Хара.