Путін не може програти Україні, тому війна РФ проти НАТО цілком реальна, - експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Хара
Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики “Центру оборонних стратегій” Олександр Хара вважає, що Путін цілком ймовірно може готуватись до війни з НАТО
Таку думку в етері телеканалу "Еспресо"
"Путін може готуватись до війни проти Польщі. Оскільки програти Україні, яку, як він стверджує вигадав Ленін, для нього буде приниженням. А от програти блоку НАТО не така вже й ганьба. Він цілком може довести ситуацію подібну до Карибської кризи, а потім шукати компроміс, що також є чудовим варіантом виходу із ситуації для російського населення. Навіть те, що вагнерівці були передислоковані на територію Білорусі, може бути частиною цієї гри Путіна", - пояснив Хара.
Експерт наголосив, що Путін може вдатись до прямого зіткнення з НАТО, через невдачі в Україні
"ПВК Вагнера від початку фінансувався з бюджету РФ. Проте зараз Кремль може змінити риторику і заявляти, що якісь там добровольці, які можуть розпочати бої за Сувальський коридор. Тобто різні сценарії можуть бути. Неможливість Путіна досягти якихось цілей в Україні, можуть підштовхнути його до різних абсурдних дій", - додав Хара.
- У лютому 2022 року Путін казав, буцімто Україну створив Володимир Ленін.
- 21 липня президент РФ Володимир Путін заявив, буцімто Польща та Литва планують окупацію України. При цьому західні території Польщі він назвав подарунком Йосипа Сталіна
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