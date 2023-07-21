Про це він заявив на засіданні радбезу РФ, передає ТАСС.

"Західні території нинішньої Польщі – подарунок Сталіна полякам. Чи наші друзі у Варшаві забули про це? Ми нагадаємо", – сказав Путін.

При цьому він заявив, буцімто поляки мріють загарбати західні області України.

"Що стосується польських лідерів, то, мабуть, вони розраховують під натовською парасолькою сформувати якусь коаліцію і прямо втрутитися у конфлікт в Україні, щоби потім "відірвати" собі шматок пожирніше, повернути собі, як вони вважають, свої історичні території – сьогоднішню західну Україну", - видав пропагандистський наратив господар Кремля.

"Добре відомо, що вони мріють і про білоруські землі", – додав він.